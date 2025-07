El trial riojano deslumbra en el Campeonato de España

«Empecé con la moto y no sabía nada»

Con apenas 3 años, Oier Sánchez descubrió el bike trial y desde entonces no se ha bajado de su bicicleta. Ahora, con 9 años, esta joven promesa ha ido poco a poco superándose y dando cada vez más de sí mismo. Prueba de ello ha sido el Campeonato de España donde se ha proclamado campeón en la categoría Principiante, logrando de esta manera clasificarse para los Juegos Mundiales de la Juventud que tendrán lugar del 25 al 27 de julio en Vic, Barcelona.

«Yo empecé con la moto y uno de los entrenadores del circuito me dijo 'tú tienes mucho control, por qué no pruebas con la bici'», explica el joven calceatense sobre sus orígenes en este deporte. «Nosotros no sabíamos nada sobre el trial, teníamos total desconocimiento pero nos hicimos con una bici y poco a poco, como vimos que se le daba bien, seguimos con este deporte», continúa su padre, Luismi Sánchez, quien es su principal entrenador. Oier destaca que lo que más le atrajo de este deporte era «el equilibrio, practicar las enganchadas, las picadas, todo un poco».

Luismi posee una empresa de excavaciones en Santo Domingo y gracias a ese material le ha construido un circuito muy completo donde practica cinco días a la semana. Además, Oier también entrena en Vitoria y Estella donde puede acudir a escuelas con entrenadores especializados en este deporte. «Prácticamente vamos un día a la semana a Vitoria y otra semana a Estella, que también nos pilla a una horita, y ahí es donde solemos aprender con algún entrenador o alguna persona más dedicada a este deporte porque aquí en La Rioja solo hay otro piloto que es Travis, y no hay ni escuelas ni prácticamente sitios para entrenar», comenta Luismi, que también se forma de la mano de los entrenadores para después poder seguir con la preparación.

«Ahí es donde se avanza mucho, porque claro, son ya mayores y llevan muchos años en este deporte. Ellos ven ese puntito desde donde avanzar, para enseñarle técnicas diferentes y ahí es donde podemos avanzar muchísimo», continúa Luismi.

De esta manera, Oier ha competido este año en cuatro carreras de Copa, donde se encontraba segundo en la clasificación, más el Campeonato de España, en el que consiguió esa primera plaza con 530 puntos que le colocaron finalmente en el primer puesto. Sin embargo, no lo tuvo tan fácil, y es que en este deporte las caídas están a la orden del día, como le sucedió nada más empezar el Campeonato: «Me asustó ver a la ambulancia y tuve un bajón de tensión», recuerda Oier, que tuvo un golpe en la rodilla con el pedal del que todavía le queda una pequeña cicatriz. Pero, afortunadamente, solo quedó en un susto que no le impidió arrasar en la competición.

Ahora, a falta de unos días para viajar a Vic, padre e hijo continúan con los entrenamientos sin llegar a forzarse: «Unos chicos que estuvieron el año pasado me han dicho que no vaya muy cansado y que no arriesgue mucho en las zonas peligrosas para que no me caiga», explica Oier. Por ello, ahora realizan ejercicios cortos pero muy intensos, replicando lo que se pueden encontrar en el Mundial llamado '2025 Trials World Youth Games'. De esta manera, Oier optará a dos medallas: una individual, donde se enfrentará a jóvenes de todo el mundo; y otra por equipos, formado por un niño de la U10 (a la que pertenece Oier), U12, U14, y U16; y una niña de la U10, U13 y U16.

Por ello, este calceatense se ha mostrado «muy emocionado» por esta competición aunque, como comenta su padre, «se suele poner un poco nervioso en las carreras». Aun así, Oier tiene clara su posición: «Primero». Así como también tiene clara su continuidad en este deporte al que le gustaría que hubiera más practicantes. «Nos encantaría porque los entrenamientos se hacen muy aburridos. Al final es un deporte duro porque te tienes que desplazar y hay muy pocos niños, pero nos encantaría que hubiera más», explica Luismi.