Sheyla Gutiérrez ve su regreso en el Tour

«Pienso en el Giro y en el Tour, pero para el primero no estoy en condiciones y el segundo es un objetivo muy ambicioso».

Sheyla Gutiérrez rompió el silencio el jueves por la noche. Hacía mucho tiempo que no hablaba. Desde agosto del pasado año la ciclista riojana no ha competido. El covid le obligó a retirarse de la ronda francesa y desde entonces solo compitió en unas pruebas de escasa exigencia. Meses complicados a nivel personal y familiar que comienza a superar. Meses en los que ha pasado por diferentes momentos que han derivado en su regreso escalado a la bicicleta, a montar en ella como primer paso. «Me siento afortunada de montar en bici sin dolor y sentir que he nacido para esto, aunque me quede tiempo para que el cuerpo se regule y tenga buen rendimiento», explica la riojana. La reflexión llega después de su presencia en la Vuelta a Cataluña, donde se sintió con mando en plazo a pesar de las limitaciones del físico.

Sheyla Gutiérrez (Logroño, 1994) habla «a alma abierta», como ella misma define esas líneas cargadas de sentimiento, emotividad, reconocimiento, homenaje y sobre todo de intenciones. No se rinde a pesar de que acumule muchos meses sin competir, desde el Tour 2024, que se disputó en agosto del pasado año.

«La primera foto es de mi 'última carrera' hace 11 meses, cuando volaba en el Tour, antes de que el p… covid me dejara KO», relata en referencia a un álbum de imágenes en el que aparece en la carrera gala, con su madre, tías, sobrinos, etc., en diferentes etapas de su vida. «Han sido meses de mucho dolor que me hacían difícil levantarme de la cama o tocarme las rodillas... así que no vamos a hablar de montarse en una bici y estrujarse. Si necesitáis etiqueta, se llama endometriosis, pero en realidad es todo más complejo, porque llevo años con esta enfermedad controlándola gracias a hábitos de vida que he ido estudiando por ejemplo con PNI» relata.

No pudo concluir su participación en el Tour. Junto a Diario LA RIOJA ascendió a Moncalvillo para explicar a todos los aficionados al ciclismo cómo era el puerto que podía decidir días después la Vuelta a España. Un nuevo gesto de generosidad. Aquellos días se sentía mejor del covid, pero… «Los meses de dolor y sufrimiento por no poder hacer vida normal más los problemas personales me llevaron a una depresión. Sí, una psicóloga, una persona alegre, aventurera, vivaz, resiliente... que era incapaz de tener energía para levantarse. Pero así funciona la bioquímica y fisiología del cuerpo y mente. Y de eso, poco se habla», desvela antes de apostillar. «No he contado nada, porque en realidad siguen siendo problemas del primer mundo», añade.

Valentía le sobra. Siempre la ha tenido. Admite que ahora se enfrenta a algo más que superar su enfermedad. «Ahora mi madre se recupera con la fuerza que la caracteriza de un susto también fuerte. Eso sí que duele... pero la energía positiva ayuda», explica antes de mostrar un apoyo absoluto en su familia. «Toda esa fuerza y valentía la he sacado de las mujeres referentes de mi familia. Desde 'la tía Paqui', transgresora habiendo nacido hace más de un siglo, hasta mi tía Begoña, que siempre ha estado ahí demostrando su carácter y sabiduría siendo la primera jueza internacional, a mi madre, sacando 5 hijos ella sola limpiando portales… Mi sobrina Elena, Dayana y Blanca que llega en unos días son simplemente MAGIA. Sin olvidarme de mis otros sobrinos Samu y Hugo que son únicos. Sin desmerecer a mis 4 hermanos varones, que aunque introvertidos, tienen un fondo muy especial. Sí, somos una familia humilde y me levantaré por mí y por ellos», amplía.

Palabras sinceras, duras de pronunciar y de escuchar, pero que reflejan su realidad. Ha llegado un momento en que necesitaba que se conociera. «Ha habido muchos comentarios estos meses... simplemente no quería darle más drama a mi carrera, que parece que está llena de abismos, pero es la vida y somos humanos. No es mala suerte... solo es el camino», camino que sigue adelante. «Y no me rindo, pero sí que dudo, y ahí está Movistar. Gracias», concluye.