Coloma aparece por sorpresa

Carlos Coloma saldrá este domingo desde la vigésima plaza, algo inesperado para el corredor del BH Templo Cafés porque acudía a la cita de Les Gets con la intención de salir directamente en carrera sin pasar por el Short Track del viernes. El riojano partirá desde la tercera línea, mientras que Rocío del Alba lo hará desde la cuarta. No fue el mejor día para la joven ciclista, que concluyó trigésimo primera, pero mañana tendrá la oportunidad de mejorar.

Carlos Coloma acabó fundido el pasado domingo en Vallnord después de una carrera muy intensa disputada a una alta temperatura y a casi 2.000 metros de altitud. El mismo domingo por la noche regresó a Albelda de Iregua para recargar su cuerpo y el jueves voló hasta Francia y luego llegó a Les Gets, en la frontera con Suiza, en coche. Coloma no pensaba correr este viernes, porque no estaba entre los elegidos, pero por la mañana le comunicaron que podía tomar la salida en la clasificación. La tomó y la aprovechó.

El riojano fue de menos a más en el circuito francés, muy rápido, con bastante hierba y, sobre todo, a 900 metros menos de altitud respecto al de Andorra. Coloma aprovechó al máximo cada una de las nueva vueltas que los aspirantes a la pole completaron. Muy rápidas. Mejoró poco a poco hasta firmar esa vigésima plaza que puede parecer insuficiente, pero que es tremendamente buena para él después de la decepción que sufrió hace seis días. En Vallnord no corrió el Short Track y salió mucho más retrasado. Este viernes comprobó que está muy recuperado físicamente y que sus opciones de sumar más puntos aumentan.

Rocío García no tuvo el mejor día y saldrá retrasada, pero le sobra capacidad para remontar

Más allá del concurso del alma máter del BH Templo Cafés, las nueve vueltas mostraron una intensa pelea entre Henrique Avancini, en un excelente momento, Nino Schuter, Mathie Van der Poel y Victor Koretzky entre otros. Van der Poel atacó sin piedad a 300 metros de la meta y ganó con autoridad. Es un ciclista explosivo y en carreras cortas tiene un final letal.

En féminas, Rocío del Alba García saldrá desde la cuarta línea de la parrilla tras perder tres puestos y acabar trigésimo primera. No fue el mejor día. La carrera se cortó en dos grandes grupos y García no estuvo en ninguno de ellos. Así, la campeona de España se verá obligada a remontar, como ya hizo en Andorra, pero con más calma para no irse al suelo. Kate Courney fue la más rápida tras un mal día, también, en Andorra.