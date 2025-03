Pergel, el hombre gol del BM Logroño

Está claro que el Ciudad de Logroño no es el mismo que al inicio de esta irregular liga, en la que solo ganó un solo ... partido en casa en la primera vuelta. Estos renovados franjivino han sumado siete de los últimos ocho puntos en juego, una racha que se le había resistido esta temporada. Y uno de los nuevos fichajes de este curso, el lateral serbio-húngaro Andrej Pergel, es uno de los responsables de ello. Con sus goles, 26 en los últimos tres encuentros, el exTatabanya ha contribuido para cambiarle la cara al equipo de Miguel Ángel Velasco.

Pergel llegó a Logroño en busca de minutos que no tenía en tierras magiares y para realizar un curso intensivo de balonmano. No defendía y ahora es uno de los hombres llamados a ubicarse en el centro de la retaguardia franjivina. Y su endiablada finta al débil, unido a un poderoso lanzamiento, le ha dado galones a este joven lateral izquierdo de solo 21 años.

El primera línea reconoce con una sonrisa que posiblemente esté en su mejor momento desde que llegó a tierras riojanas. «Pero lo que realmente me alegra es ver cómo está jugando el equipo. Ganamos dos puntos importantes ante Cangas, uno en Nava y otros dos ante el Guadalajara. Ahora debemos ir a Granollers para demostrar que podemos seguir jugando de la misma manera», explica el lateral.

En este segunda vuelta, Pergel anotó ocho tantos ante el Cangas; siete contra el Nava y once frente al Guadalajara, con una media de gol de 8,6 dianas por encuentro.

Ante las lesiones de algunos de sus compañeros, el magiar ha tenido que desplazarse para defender en el 3, algo que lleva con normalidad pese a ser una novedad. «Me siento muy bien. Creo que todavía tengo mucho margen de mejora, tanto física como técnicamente, porque no es suficiente ser fuerte para defender en el centro. Juan Palomino lo hizo el año pasado, así que estamos en el mismo escenario. Estoy feliz por esto también», agregó.

Pergel no cree que el equipo haya cambiado de mentalidad con respecto a la primera vuelta. «Fue un periodo difícil. Aún no sé qué sucedió, pero el problema no fue mental. Posiblemente se haya tratado de mala suerte», esboza el hombre gol.

El primera línea es consciente de la importancia de los dos siguientes compromisos ante el Granollers y el Torrelavega, pero se muestra confiado. «Son partidos muy importantes para intentar escalar posiciones en la clasificación. Creo que podemos hacerlo», asegura con mucha certeza.