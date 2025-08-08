LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Baloncesto

El Logrobasket pasa a llamarse Logi7

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:54

El Logrobasket adquiere nuevo nombre para su estreno en la Segunda FEB. A partir de ahora, el conjunto blanquirrojo adquiere el nombre de Logrobasket Logi7, empresa matriz de Cocinas.com, que acompañó como patrocinador durante las últimas temporadas. Se trata de una empresa con más de treinta años de historia que es innovadora en el servicio de puertas y complementos para el profesional del mueble de cocina.

