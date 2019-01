LEB PLATA El Clavijo no encuentra la magia Jenaro Díaz da instrucciones durante un tiempo muerto. :: j. herreros El Bodegas Rioja Vega pierde ante un rival directo y baja a la séptima posición El conjunto riojano cayó por 18 puntos ante un Jurasti muy superior que le saca de los puestos de 'play off' LUCÍA FUENTE Lunes, 7 enero 2019, 00:29

Logroño. El año 2019 no ha empezado bien para el Bodegas Rioja Vega. El Clavijo cae a la séptima posición. Si en la previa, el técnico del conjunto riojano, Jenaro Díaz, le pedía a su plantilla regularidad para conseguir acabar la temporada entre los seis primeros y poder luchar por el ascenso, ayer en su partido frente al Jurasti el equipo no demostró haber entendido la consigna de su técnico. Los riojanos cayeron con justicia (92-74) frente a un bloque vasco que fue mejor y lo reflejó en el marcador gracias a un gran juego colectivo, una intensa defensa y al acierto anotador de Powell, el debutante Reaves, Beraza y Orlov, quienes acabaron el partido con más de 15 puntos en su cuenta particular.

El Bodegas Rioja Vega recibió 28 puntos en el primer cuarto, un castigo merecido si se tiene en cuenta el juego desplegado. Los de Jenaro Díaz mostraron su peor cara defensiva y un ataque sin frescura que resultó letal frente a un rival que salió enchufado. Con un parcial de inicio de 9-0 el Juaristi dejó plantados los cimientos de un primer cuarto que acabó venciendo por 13 puntos (28-15) liderado por un inmenso Orlov que le amargó el día de Reyes al Clavijo. Los logroñeses llegaron a reducir distancias con un parcial de 6-0 (18-15), algo anecdótico ante un conjunto vasco que volvió a marcharse en el marcador sin demasiados esfuerzos hasta poner el 28-15 antes del inicio del segundo cuarto.

Juaristi (28+18+22+24) Powell (18), Azpeitia (-), Salazar (13), Beraza (10), Orlov ( 21) -cinco inicial- Hevia (-), Aizpitarte (-), Reaves (16), Sanz (7) y Khler (7). Bodegas Rioja Vega (15+16+21+22) Parrado (4), Nissen (5), Noguerol (12), López (14), Jordan (9) -cinco inicial- De Pablo (-), Lafuente (5), Saintel (11), Dziuba (2), Pérez (12). Árbitros José María Terreros e Igor Esteve. Sin eliminados Resultados Zornotza-Aquimisa 79-72 Igualatorio-Gijón 62-71 Juaristi-Bodegas Rioja Vega 92-74 Basket Navarra-Extremadura 75-65 Tormes-Baskonia 55-71 Clasificación EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Zornotza 16 11 5 1230 1197 2 Aquimisa 16 10 6 1203 1165 3 Basket Navarra 16 10 6 1195 1170 4 Juaristi 16 9 7 1138 1123 5 Igualatorio 16 9 7 1189 1124 6 Marín Peixe Galego 16 9 7 1148 1125 7 B. Rioja Vega 16 8 8 1228 1203 8 Extremadura 16 7 7 1200 1146 9 Baskonia 16 7 7 1154 1193 10 Ávila 16 7 7 1167 1223 11 Gijón 16 5 5 1149 1187 12 Tormes 16 4 4 1061 1206

Nada cambió en este periodo. El Clavijo seguía con problemas para generar un ataque claro y no llegaban las ayudas en defensa. Todo ello se reflejó en veinte puntos de diferencia el marcador (46-26), que los riojanos lograron maquillar con un parcial de 5-0.

Tras el descanso, llegó la reacción de los logroñeses que mejoraron en defensa impulsados por un Juaristi atascado en ataque. El Clavijo se puso a 6 puntos (57-51), pero dos triples consecutivos de los locales devolvieron a la realidad a un conjunto riojano que ayer no tuvo, ni mucho menos, su día.

El último periodo, en el que el Clavijo mejoró y anotó tres triples seguidos, no sirvió más que para confirmar la contundente y justa derrota de una equipo que no encuentra la regularidad y que se queda, por el momento, fuera de los puestos de 'play off'.