Pimientos para abrir boca

El pimiento es uno de los elementos más significativos en la gastronomía riojana y por ello será el protagonista –desde el apartado gastronómico– de ... la apertura de La Terraza de Diario LA RIOJA para estas fiestas mateas.

La empresa navarra Pimientos 948, que se ubica en Viana, va a ofrecer una degustación de pimientos en sus diferentes elaboraciones. Si bien esta hortaliza es una de las más versátiles y forma parte de innumerables recetas (algunas con tanto peso en la gastronomía regional como los pimientos rellenos), también admite múltiples elaboraciones en solitario.

PIMIENTOS 948 ¿Qué ofrecerá en La Terraza? Pimientos cocinados de diferentes formas.

¿Dónde está Pimientos 948? Dispone de una tienda abierta al público en la calle Arturo de San Juan, 4 de Viana.

Teléfono 642383070.

Pimientos 948 va a ofrecer diferentes variedades de esta hortalizas (en La Rioja se pueden encontrar bastantes). En esta ocasión, la firma de la Comunidad Foral ha elegido, principalmente, el pimiento najerano, pimientos del piquillo y pimientos picantes y los servirá al chilindrón, en crudo, con ajo, asados... para inaugurar La Terraza con un toque muy local, pero también muy saludable.

El Najerano es el más riojano de los pimientos, de hecho, esta variedad está amparada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pimiento Riojano. Se caracteriza por «forma cónica y terminación en pico, presenta una superficie rugosa y carne medio fina. Están compuestos por dos o tres caras con una longitud de 16-18 centímetros y un grosor de 6-8 milímetros. De color rojo o entreverado, no son picantes y resultan finos y agradables al paladar», según apunta la propia IGP.

La variedad pimiento najerano es una de las especies con las que más trabaja la empresa Pimientos 948, y figura entre los tipos que se pueden adquirir asados en la tienda donde la firma navarra ofrece atención al público y que se encuentra en la nave de la calle Arturo de San Juan, 4 de Viana.

Además, es uno de los pimientos que con más frecuencia incluye en sus degustaciones. Ahora, los pimientos se encuentran en plena temporada y ya se están recogiendo en los campos riojanos, por lo que llegarán casi de la huerta a la mesa en la jornada inaugural de La Terraza de Diario LA RIOJA.