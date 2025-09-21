LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cristina Forner, presidenta de Marqués de Cáceres, en la nave de barricas.
El vino de La Terraza: Bodegas Marqués de Cáceres

Un clásico para el día grande

Ofrecerá el día de San Mateo tres de sus vinos más característicos

Redacción

Logroño.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:52

La presencia de Marqués de Cáceres en La Terraza de Diario LA RIOJA es casi una tradición. La prestigiosa bodega de Cenicero es habitual ... en el espacio festivo que el diario decano de la prensa regional abre cada año en El Espolón. La justificación la da Cristina Forner, presidenta de la bodega: «Las fiestas de San Mateo culminan todo un año de dedicación y de trabajo en la viña y en la bodega. Materializan esperanza y total entrega para lograr grandes vinos que ostenten excelencia y prestigio. Qué mejor sitio para celebrar la Fiesta de la Vendimia que que esa terraza ubicada en El Espolón, corazón de Logroño. De la misma forma, vivimos nuestros vinos también: son el corazón de nuestras ilusiones y parte de la economía local y de la sostenibilidad que ostentamos con nuestra certificación 'Sustainable Wineries for Climate Protection'. Un sello que garantiza nuestro compromiso hacia la protección del medio ambiente y la creación de vinos saludables».

