Un clásico para el día grande

La presencia de Marqués de Cáceres en La Terraza de Diario LA RIOJA es casi una tradición. La prestigiosa bodega de Cenicero es habitual ... en el espacio festivo que el diario decano de la prensa regional abre cada año en El Espolón. La justificación la da Cristina Forner, presidenta de la bodega: «Las fiestas de San Mateo culminan todo un año de dedicación y de trabajo en la viña y en la bodega. Materializan esperanza y total entrega para lograr grandes vinos que ostenten excelencia y prestigio. Qué mejor sitio para celebrar la Fiesta de la Vendimia que que esa terraza ubicada en El Espolón, corazón de Logroño. De la misma forma, vivimos nuestros vinos también: son el corazón de nuestras ilusiones y parte de la economía local y de la sostenibilidad que ostentamos con nuestra certificación 'Sustainable Wineries for Climate Protection'. Un sello que garantiza nuestro compromiso hacia la protección del medio ambiente y la creación de vinos saludables».

Forner considera que esa presencia en pleno corazón del Logroño festivo es ineludible para Marqués de Cáceres porque «cada año, en La Terraza de El Espolón, se intercambian inquietudes, vivencias y sobre todo aquellas alegrías que hacen de San Mateo una fiesta donde compartir sentimientos especiales con la gente que ahí se reúne para saborear nuestros grandes vinos a su manera», explica una de las grandes referencias del Rioja. Excellens Rosé Un soberbio vino de tempranillo y garnacha tinta que arroja frescura y finura.

Excellens Cuvée Especial Nace de aquellos tempranillos plantados en altitud para arrojar unos ricos aromas, una fruta golosa y una estructura envolvente.

Marqués de Cáceres Blanco Vino con bonita acidez, sus aromas citrícos acompañan un delicado volumen. Bodegas Marqués de Cáceres ha elegido tres vinos diferentes de Rioja –Excellens Rosé, Excellens Cuvée Especial y Marqués de Cáceres Viura Blanco– para servir a los invitados a La Terraza y que puedan ser disfrutados por todos los paladares. Estas tres referencias de su amplio portfolio suponen «un surtido entre el que los asistentes podrán elegir libremente. Al final, el vino es decisión propia, que depende del momento, pero que hay que tratar de que sea bebiendo y viviendo felices», señaló Cristina Forner, invitando a disfrutar de las fiestas. «Las fiestas de San Mateo culminan todo un año de dedicación y de trabajo en la viña y en la bodega»La bodega ofrecerá tres refencias porque «el vino es decisión propia, que depende del momento» u u u

