Carnicería Ajamil, el valor del embutido casero

En Carnicería Ajamil saben mucho de embutido. Lo demostraron ya el año pasado cuando se estrenaron en La Terraza y este año vuelven con ... la intención de dejar el mismo buen sabor de boca que hace doce meses.

Patricia Calvo está próxima a cumplir los dos años al frente de esta carnicería que, con la anterior propiedad tiene una larga historia. Desde que ella se puso al frente trató de continuar con la tradición y elaborar artesanalmente los embutidos que vende en la tienda. «Hacemos todo el proceso, desde el despiece hasta el curado, porque tenemos un secadero donde colgamos las piezas y así su conservación es perfecta», señala Patricia Calvo. Ahora, está a su lado «un verdadero Ajamil. Decidió volver a trabajar a la que había sido la carnicería de su familia y yo le contraté. La verdad es que estoy muy a gusto con él», asegura Patricia, que añade: «Aprendo mucho junto a él».

CARNICERÍA AJAMIL La propuesta: Embutido seco, y fresco para la plancha; chorizo verde y sobrasada.

¿Dónde está?: Calle República Argentina, 37.

Horario: De lunes a miércoles solo de 9.00 a 14.00 h; jueves de 9.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h; viernes, de 9.00 a 15.00 y de 17.30 a 20.30 h, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

En La Terraza se podrán degustar algunos de los productos que, habitualmente, se pueden ver en el mostrador de la carnicería. «Vamos a llevar embutido seco, pero también fresco, chorizo y salchichón que es más finito y que vamos a pasar por la plancha para colocar en los pinchos».

Además van a aprovechar para presentar un producto que sus clientes ya conocen pero que no es habitual. «Hacemos un chorizo verde, con pimiento y guindilla que está gustando mucho y lo vamos a ofrecer en La Terraza, lo mismo que una sobrasada casera». Todo ello, junto a productos elaborados, son el fuerte de esta veterana carnicería.