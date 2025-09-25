Zinio Bodegas, un fresco tributo al 'terroir'

Desde Uruñuela a El Espolón. Los vinos de Zinio Bodegas estarán el martes 23 en La Terraza de Diario LA RIOJA con tres propuestas ... muy diferentes, un claro ejemplo de la gran diversidad que ofrecen sus 450 hectáreas en propiedad en La Rioja Alta. Esas hectáreas están divididas en tres grandes zonas y subdivididas en 22 tipos de suelos diferentes, que le permiten controlar todo el proceso, desde el viñedo a la botella.

Una diversidad en la que también han incidido a través de su proyecto 'Terroir', que conforman 72 hectáreas –el 16% del total–, de parcelas de variedades de tempranillo, garnacha y graciano, y donde se apuesta por rendimientos bajos, entre 3.500 y 6.000 kilos por hectárea.

LOS VINOS Zinio Blanco Elaborado con tempranillo blanco y viura. Viñedos propios de más de treinta años.

Zinio Crianza 100% tempranillo. Intensos aromas a frutos negros y frutas del bosque.

Zinio Street Art Collection Tinto Tempranillo y graciano. Las notas de fruta negra combinan con la esencia de los suelos calizos de Uruñuela.

En La Terraza será posible disfrutar de su Zinio Blanco. «Nos parece importantísimo contar con un blanco de Rioja», admite José Luis Gobantes, jefe de ventas en la bodega. Elaborado con tempranillo blanco y viura, destaca por su aroma frutal y su carácter fresco. «El tempranillo blanco nos ha venido muy bien a Rioja».

También su Zinio Crianza tendrá su sitio en La Terraza. Cien por cien tempranillo, «es nuestro vino más universal; está siempre en los primeros puestos por su gran relación calidad-precio y está presente en Logroño en tres de sus zonas más estratégicas: La Laurel, calle San Juan y calle San Agustín». Y no podía faltar uno de sus vinos más especiales, un tempranillo enmarcado dentro del proyecto Street Art Collection –«el año pasado ya estuvimos en La Terraza con un tinto y un blanco de esta colección y gustaron muchísimo», recuerda Gobantes–. Esta iniciativa está inspirada en el movimiento social Meninas de Canido, un barrio de Ferrol, en Galicia y cuyo trabajo «extrapolamos a nuestro pueblo».

Y así sus etiquetas lucen diseños de los artistas Eva Garrido y Agustín García Espina para embellecer la autenticidad y expresividad fruto de la colaboración entre el Master of Wine Norrel Robertson y el enólogo de la bodega Carmelo Cámara, y que da como resultado un vino fresco, «afrutado, donde hay toques a madera francesa, pero donde se respeta mucho la fruta» y que sabe capturar la esencia de Rioja «desde una perspectiva muy vanguardista y muy moderna». Este Zinio Street Art Collection es el resultado de la maestría a la hora de elaborar un tinto cuyas uvas proceden de «un viñedo muy antiguo; estamos hablando de cepas de entre 50 y 70 años».

u

u

u