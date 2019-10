El valor de ser auténticos Foto de familia de los galardonados, organizadores y participantes en la entrega de premios. / Miguel Herreros Los Premios Solidarios ONCE reconocen a la Asociación Centro Cultural Ibercaja, Diario LA RIOJA, Carmen García Bartolomé, Caucho Metal Productos y a la Dirección General de Cultura y Turismo de La Rioja ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Miércoles, 2 octubre 2019, 22:48

La sala de cámara de Riojafórum ha muudado en la noche de este miércoles en parque, en el Parque de la Concordia, con su césped, su banco amarillo, su farola, su fuente adaptada y su kiosco de la ONCE, un guiño al lugar donde empezó el Grupo Social ONCE: la calle. Y por allí han desfilado los ganadores de los Premios Solidarios ONCE, que en esta edición han tenido como gran protagonista a Carmen García Bartolomé. Esta mujer menuda suma más de 25 años dedicando su tiempo y reivindicando mejoras para las personas con discapacidad, buena parte de ellos desde la presidencia de ARFES. Ha recogido no sólo el Premio Solidario a la 'Persona física' de manos de Emilio Carreras, sino el aplauso más prolongado del público. ¿Su filosofía? «Si consigo lo mejor para todos estaré consiguiendo lo mejor para mí».

No ha sido la única con premio. La Asociación Centro Cultural Ibercaja ha obtenido el suyo por facilitar el ocio y la cultura a los colectivos más vulnerables; el Grupo Caucho Metal Productos, por la creación de un centro especial de empleo; la anterior Dirección General de Cultura y Turismo, por su decidida apuesta por la accesibilidad en el Camino de Santiago, y Diario LA RIOJA, por un artículo dedicado a la entidad Pioneros. De modo que sus respectivos representantes –Millán Vicente Lozano, Alfonso Ameyugo, Diego Iturriaga y José Luis Prusén– también han paseado por el Parque de la Concordia. Y con la confianza que da el Grupo ONCE, en su banco amarillo se han acomodado Alejandro Oñoro (consejero delegado de Ilunion) y Juan Javier Muñoz (presidente del Consejo Territorial de Grupo Once) con su perro guía. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, incluso se ha mojado los labios en la fuente antes de iniciar su discurso. Todos al aire libre porque –insisten– «Somos calle». Y todos #auténticos.

Los galardonados con los Premios Solidarios ONCE. / Miguel Herreros

Al otro lado del parque, en el patio de butacas, numerosas personalidades del mundo de la discapacidad, del Tercer Sector y de la sociedad riojana. Entre otros, el concejal Iván Reinares, Sara Gimeno (delegada territorial de la ONCE), Manoli Muro (presidenta del CERMI ) o Cuca Gamarra. El acto se cerró sin 'barrerismo' y con 'gominolas'.

Basurto, Cristina Toyas, Pablo Entrena y Rosa García. / Miguel Herreros

Mª Carmen León, Jesús Martínez, Juan Ibáñez, Antonio Martínez, Lidia Rey y Rubén Pavón. / Miguel Herreros

Juan Manuel Sanz, César Ortiz, Mª Isabel Sancha, José Antonio Arbea y Ana Redondo. / Miguel Herreros