«El toreo es una de las artes más importantes que existen» Urdiales, tras su triunfo en la feria de Madrid del 2018 / EFE Diego Urdiales | Torero El arnedano ha sido distinguido con el Galardón de las Artes de La Rioja 2019 ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Jueves, 16 mayo 2019, 13:14

El anuncio le pilla en Madrid, en plena feria de San Isidro y tras una primera faena (la del miércoles) con dos toros de Ricardo Gallardo que no le dieron tregua alguna para el lucimiento. Con todo, Diego Urdiales se confiesa «emocionado, orgulloso y muy ilusionado» por el Galardón de las Bellas Artes de La Rioja 2019.

–¿Imaginaba este tipo de reconocimiento en un torero?

–Por su puesto, el toreo es una expresión artística viva y una de las artes más importantes que existen.

–Viniendo del Gobierno de La Rioja, es casi una declaración de intenciones en favor de la tauromaquia. ¿Lo entiende así?

–Por supuesto, y mi agradecimiento a todos ellos por apoyar el toreo, en este caso en mi persona.

–Este galardón reconoce no una faena puntual, sino la de toda una trayectoria. ¿Qué es lo primero que le vienen la mente cuando echa la vista atrás?

–Pues muchos momentos muy difíciles y muchos bonitos, por supuesto, que han hecho que mi trayectoria haya llegado donde nunca imaginé cuando empecé con esto del toreo.

–¿Y si tuviera que elegir uno bonito y uno difícil?

–Uno difícil... muchos años sin torear; y uno bonito, pues los triunfos en plazas muy importantes como han sido Madrid, Bilbao, Logroño, San Sebastián, Francia, México, América... y mi pueblo cuando era novillero y gané el Zapato de Oro. Pero sobre todo me quedo con todos esos partidarios que han sido fieles; con mi familia, mis amigos...

–El toreo, además del arte que encierra en sí mismo, está muy vinculado a otras disciplinas artísticas. ¿Con cuál le casa mejor?

–Indudablemente con la escritura, la pintura, la poesía. Me han pintado y me han escrito cosas muy bonitas que me han emocionado.

–Con el Galardón de las Artes de La Rioja, ¿se siente, por fin, profeta en su tierra?

–Bueno, en la tierra de uno siempre hay, ha habido y habrá gente a favor y gente en contra. Pero sí que siempre he sentido el cariño de mi gente y siempre estaré agradecido.