Muere el escritor británico y premio Nobel de Literatura V. S. Naipaul Vidiadhar Surajprasad Naipaul. / Chris Helgren (Reuters) El autor de 'Una casa para Mr. Biswas', 'Un recodo en el río' ha fallecido a los 85 años COLPISA / AFP Domingo, 12 agosto 2018, 01:01

El escritor británico y premio Nobel de Literatura V. S. Naipaul ha fallecido a los 85 años, según han anunciado sus familiares. Publicó más de una treintena de textos durante cinco décadas y destacó con novelas como 'Una casa para Mr. Biswas', 'Un recodo en el río', 'El enigma de la llegada' o 'En un estado libre'.

«Murió rodeado de aquellos a los que amaba después de haber vivido una vida llena de maravillosa creatividad y esfuerzo», aseguró su esposa en un comunicado, quien le recordó como «un gigante en todo lo que intentó».

Nació en Trinidad y Tobago (Chaguanas, 17 de agosto de 1932) en el seno de una familia india. Gracias a la influencia de su padre, desde muy temprana edad conoció las obras de William Shakespeare y Charles Dickens y estudió en Oxford desde los 18 años, donde pulió su inglés. Sin embargo, su juventud no fue fácil y años después reconoció haber pensado en el suicidio debido a una depresión. «Cuando aprendí a escribir me convertí en mi propio maestro, me hice fuerte y es lo que me da fuerza cada día», explicó en una entrevista concendida a Reuters.

Su primera obra fue publicada en 1951 con el título 'The Mystic Masseur'. Fue 'Una casa para Mr. Biswas' -publicada una década después y escrita en tres años- la que le llevó a ser un autor reconocido. La obra se basaba en su padre, Seepersad, quien fue reportero en Trinidad. Ganó el Booker Prize en 1971 y recibió la distinción del Premio Nobel de Literatura en 2001.