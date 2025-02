Regresa el ciclo 'Bellas artes' que la Filmoteca Rafael Azcona ha preparado para este mes de febrero y en la sesión de hoy se detiene ... en mostrar uno de los documentales españoles que más expectación y ruido han levantado. A partir de las 19.30 y en la sala Gonzalo de Berceo se proyecta la película 'La guitarra flamenca' de Yerai Cortés (2024), escrita y dirigida por Antón Alvárez, más conocido como C. Tangana.

Presentado en la última edición del festival de cine de San Sebastián y recientemente ganador de dos Goyas, al mejor documental y a la mejor canción, este trabajo de no ficción está salpicado de la franqueza y honradez del guitarrista Yerai Cortés en la exploración y expiación de su pena íntima y del burbujeo flamenco que se escucha en el largometraje.

Quien no sepa ni conozca la figura de Yerai Cortés puede sentir, sentado en la butaca, contemplando las imágenes cálidas y escuchando los acordes de la guitarra de Cortés, el mismo hechizo que sintió C. Tangana cuando descubrió a este gitano moderno y vio en él no solo un artista colosal y vertiginoso sino un tema ideal para construir una pieza audiovisual.

Un relato en la que los astros se alinean y nace, a ritmo de cánticos, bulerías, palmas, bailes y al grito de «sí, sí, sí, los gitanos somos así», una exploración en el alma dolida y la conciencia incómoda por la pérdida de un ser muy querido.

La película funciona como un cariñoso y desatascador vis a vis entre el guitarrista flamenco y C. Tangana. El rapero coloca la cámara e indaga en la sinceridad emotiva de Yerai. Este, sin tapujos y con un verbo suelto, manifiesta su inmenso dolor por la muerte de su hermana Tania, fallecida con apenas 24 años, y enterrada como Tania Merino de la Paz, que era su gran inspiración y el ser que hacía conexión entre la guitarra y el arte flamenco.

Un montaje atrevido y ligero permite al cineasta desgranar los sentimientos familiares de Yerai dando viva voz a sus padres, amigos, novia, entre otros, acompañados por intersticios musicales que exponen el concepto vital y artístico de la guitarra flamenca de Yerai Cortés.