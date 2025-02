La Filmoteca Rafael Azcona pone el broche final a su híbrido ciclo titulado 'Bellas artes' con el pase de la producción austríaca 'Toda una ... vida' (2023) de Hans Steinbichler, un poderoso drama rural, de raíces germánicas, sobre la resiliencia, que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

Hay mucho dolor, casi tangible, y bastante sufrimiento, de escozor a flor de piel, en este trabajo que adapta la novela homónima de Robert Seethaler y cuenta la dura e inclemente vida de un hombre, Andreas (interpretado por varios actores), a lo largo de ocho décadas.

Su planteamiento sobre el infortunio y la aspereza ambiental en su tratamiento de fondo, con el aspecto rudo del ser humano como causa mayor, acercan el relato, salvando las distancias, a las historias de resistencia y amor propio de Charles Dickens.

La peripecia vital de Andreas está jalonada por el paso del tiempo y las consecuencias de los acontecimientos históricos que le tocó conocer. Su triste y apaleada vida comienza como huérfano en casa del tirano de su tío. Un viudo despiadado con cuatro hijos que toma a su sobrino como un esclavo y al que le propina crueles castigos. Los golpes son visualizados con brutalidad y las palizas las sientes en propia carne.

Un muchacho, al que le coges cariño, que crece persuadido en el amor a la tierra y a la naturaleza, y se va adaptando a las circunstancias. Andreas no pide mucho y solo quiere ser independiente y esforzarse en el desempeño manual de sus habilidades.

Se ve sorprendido por los eventos de la historia. Es rechazado para combatir en la I Guerra Mundial, no así para la segunda, donde es destinado a liberar el frente oriental, conoce el amor y su amargo destino, se enrola en una compañía que construye un teleférico para atraer a los turistas y, llegada la vejez, dispone de la oportunidad de conocer otro amor con una maestra. Infinitas experiencias que hacen de Andreas un personaje sometido a los conflictos del siglo XX. La película retrata a un hombre bueno y tenaz cuyo ideario no es otro que «un granjero es un granjero y no tengo nada, pero tengo todo lo que necesito».