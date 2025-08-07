El Arrebato actuará este domingo en Rincón de Soto
S. S. J.
Jueves, 7 de agosto 2025, 19:19
El campo de fútbol San Miguel de Rincón de Soto acoge el próximo domingo un concierto de El Arrebato organizado por La Pera Eventos. Comenzará a las 22.00 horas y forma parte de su gira 'Una tarde cualquiera'. Este es título que da nombre a su último disco, publicado el 1 de diciembre de 2023. El artista andaluz se caracteriza por sus letras sinceras y una fusión del pop con la rumba y el flamenco. Las entradas se pueden adquirir por 44, 35 y 28 euros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.