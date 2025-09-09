LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

San Asensio ya cuenta con un nuevo edificio multiusos con auditorio

María Caro

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:16

La localidad riojalteña de San Asensio ya cuenta con un nuevo edificio multiusos, que alberga un amplio auditorio y un consultorio médico, entre otras estancias.

Esta actuación ha contado con un presupuesto total de 1.743.198 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el 75%, lo que supone un total de 1.307.398 euros.

Por ello, la instalación fue inaugurada por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que estuvo acompañado por el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de San Asensio, Francisco Rojas.

El inmueble, cuya superficie es de 922 m2, cuenta con planta baja y dos alturas. En la planta baja se encuentran el consultorio médico, de 114 m2, que cuenta con acceso, recepción, sala de espera, despacho médico y de enfermería, sala de curas, almacén de medicamentos y de mantenimiento, y aseos; y un auditorio de 237,89 m2.

En las dos plantas superiores se han construido sendos espacios multiusos de 169,38 m2 (primera planta) y de 157,96 m2 (segunda planta) que servirán como salas de reuniones para las asociaciones del municipio, así como para la organización de exposiciones, y diferentes eventos sociales y culturales.

