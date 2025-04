Más de un millón de euros para reurbanizar la plaza del Castillo de Agoncillo

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 870.606,85 euros para financiar las obras de reurbanización de la plaza del Castillo de ... Agoncillo, que supondrá la renovación del pavimento, la instalación de nuevas redes de agua, telecomunicaciones y alumbrado público. La aportación del Gobierno de La Rioja supone el 85% del presupuesto total de ejecución, que asciende a 1.024.243,35 euros. Las obras abarcarán una superficie total de 5.231 metros cuadrados y propiciarán la creación de una plataforma única sin desniveles significativos y adecuada para actividades lúdicas y de ocio. También se plantarán árboles y colocarán pérgolas para crear nuevas zonas de sombra, así como se instalará una fuente lúdica de agua potable y mobiliario urbano. El objetivo de esta obra es eliminar infraestructuras obsoletas, como cerramientos, suelos y mobiliario, y reorganizar el espacio para priorizar el uso peatonal con la creación de zonas interactivas para descanso, ocio y paseo.

La plaza, que constituye un espacio clave para el ocio y los eventos de Agoncillo, se encuentra en el entorno de protección de la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca y el castillo de Aguas Mansas, ambos declarados Bien de Interés Cultural. Según ha informado el Ejecutivo regional, en los próximos días se firmará el convenio de colaboración entre la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación y el Ayuntamiento de Agoncillo, en el que se establecerán las bases de financiación de este proyecto.

Encarna Fuertes, alcaldesa de Agoncillo, advierte de que este convenio lo llevaba negociando un año con el Gobierno riojano y que permitirá «darle más vida a la plaza porque apenas se usa y se puede hacer mucho más en ella». El foso del castillo se mantendrá intacto, pero el resto de la plaza cambiará su aspecto. «Las baldosas están muy mal porque cuando hay eventos pasan camiones. Ahora sirve más de paso que otra cosa porque en verano hace mucho calor porque no hay sombra y en invierno no se usa, así que queremos cambiarlo», expone Encarna Fuertes. «El arquitecto municipal hizo un proyecto, y nos ha gustado a todos», cuenta la alcaldesa de Agoncillo. De momento no se ampliará la plaza a pesar del derribo del cine El Coso, anexionado a la plaza, pero es una posibilidad que se tiene en cuenta a futuro.