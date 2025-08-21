Pradejón instalará cámaras tras los daños en el parque infantil

El Ayuntamiento de Pradejón, a través de la concejalía de urbanismo y servicios municipales, ha hecho público un comunicado en las redes sociales en el ... que llama al civismo y a la responsabilidad compartida para evitar actos vandálicos que afectan a los bienes públicos y, en definitiva, a todos los ciudadanos.

No es la primera vez que ocurre en los últimos años y en esta ocasión los daños han afectado al nuevo parque infantil ubicado junto al colegio. Se inauguró el 7 de agosto, hace menos de dos semanas, después de terminar la intervención de mejora en la que se renovó con un nuevo módulo de toboganes y un espacio de esparcimiento para disfrute de niños y familias con el objetivo de ofrecer un lugar para compartir momentos al aire libre. Entonces, el Consistorio hablaba de entornos seguros y accesibles.

Este martes publicaba en internet que este parque había sufrido algún desperfecto y el equipo de Gobierno municipal ha tomado la medida de instalar un sistema de vigilancia con cámaras en este lugar.

El Ayuntamiento llama al civismo, a la responsabilidad compartida y pide respeto por los bienes comunes

«No podemos permitir que el esfuerzo y la inversión de toda la ciudadanía se vean comprometidos por la falta de respeto de unos pocos», asegura el Ayuntamiento en su escrito para añadir: «Por ello, informamos de que en los próximos días se instalarán cámaras de seguridad con el objetivo de evitar estas conductas e identificar a quienes las provoquen». «Cuidar Pradejón es una tarea común: cada banco, cada planta y cada rincón de nuestros espacios públicos nos pertenece a todos y, por tanto, debemos protegerlos como lo que son, patrimonio colectivo», continúa la notificación del Consistorio.

Termina lanzando un claro mensaje para que la ciudadanía de Pradejón colabore, se conciencia e implique. «Sigamos construyendo juntos un municipio en el que prime el respeto, la convivencia y el orgullo de pertenencia», afirma.