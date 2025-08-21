LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pradejón instalará cámaras tras los daños en el parque infantil

Los desperfectos en la instalación, que fue inaugurada el 7 de agosto, han motivado esta decisión del Ayuntamiento

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:59

El Ayuntamiento de Pradejón, a través de la concejalía de urbanismo y servicios municipales, ha hecho público un comunicado en las redes sociales en el ... que llama al civismo y a la responsabilidad compartida para evitar actos vandálicos que afectan a los bienes públicos y, en definitiva, a todos los ciudadanos.

