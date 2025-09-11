Más noticias sobre San Vicente, Quel y Cabretón

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Visita de la biblioteca a San Vicente durante el mes de julio. M. C.

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:02

  1. San Vicente

    Regresa a San Vicente la Bilioteca Nómada

La Biblioteca Nómada volverá a San Vicente mañana y el próximo viernes 26 de septiembre. Estará ubicada en la plaza Mayor en horario de 15 a 17 horas, informa Laura Lezana

  1. Quel conmemora las fiestas de la juventud y la Cruz de septiembre

Con motivo de la Cruz de septiembre se celebran en Quel las fiestas de la juventud. Incluyen este sábado hinchables en la plaza a cargo de la Peña La Repeña, a las 11.00 horas. A las 13.00 habrá ronda de bares con la charanga Ascape y a las 14.30 comida en el frontón. Cuesta 11 euros y hoy finaliza el plazo de inscripción en el Consistorio. A las 18.00 horas está previsto un concurso de toro mecánico y tardeo repeñero con djs. La cena repeñera dará paso al concierto de Mar Cover Rock Band a las 00.30. El domingo tendrá lugar una misa de la Santa Cruz en la ermita a las 12.00 y concierto de Rob a las 19.00 hora, informa Sanda Sainz.

  1. Cabretón

    Cabretón lanza el cohete el viernes y el día 20 organiza la suelta de toros ensogados

Las fiestas de la Virgen del Carmen se inician mañana por la tarde en Cabretón con un torneo de mus, imposición de pañuelos a los nacidos en el último año y a los mayores del pueblo, cohete (a las 20.30) con la charanga La Pacharanga y disco móvil con el dj Juan Mar.

El sábado se inaugurará la sede del toro ensogado, habrá mus, concurso de porrones, comida, encierro y baile con La Orquestina. Y el domingo procesión, misa y un encierro.

Los actos (que incluyen varias degustaciones) seguirán el viernes 19 con merienda, bingo y dj. El sábado 20 se prepararán calderetes y tendrá lugar la suelta de dos toros ensogados de Toropasión, a las 17.30, bingo y dos sesiones con la orquesta Azabache. El domingo se incluyen dianas, hinchables, misa para los mayores, tiro al plato y concierto de Chuchín Ibáñez, informa Sanda Sainz.

