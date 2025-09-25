Otras noticias de Rincón de Soto y Autol

Sanda Sainz Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

Rincón de Soto Curso de monitor de ocio y tiempo libre

El Ayuntamiento de Rincón de Soto organiza un curso de monitor de ocio y tiempo libre que se impartirá del 4 de octubre al 23 de noviembre, los sábados y domingos, de 08.00 a 16.00 horas, excepto el 1 de noviembre. Las clases tendrán lugar en la casa de cultura. Se ofertan 25 plazas, el curso cuesta 80 euros y se requiere tener cumplidos los 18 años y el título de ESO. Informa Sanda Sainz

Autol Actividad infantil en la biblioteca, mañana

Las actividades del nuevo curso 2025-2026 en la casa de cultura de Autol comienzan mañana viernes con la actividad 'Cuidarnos', a las 18.30 horas, organizada por la biblioteca municipal a través de Biblioteca Activa. Se trata de un evento de narración oral dirigido al público infantil a cargo de Maya Salaverría y Carles García Domingo (equipo Zarándula).