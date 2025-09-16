LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

DIEGO URRACA

Otras noticias de Haro y Santo Domingo

Breves con informaciones de la actualidad riojana

La Rioja

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:17

  1. Haro

    El domingo, nuevo Paseo Saludable para todos los públicos

La localidad jarrera celebrará este próximo domingo un nuevo Paseo Saludable que recorrerá Labastida, Tres en Raya-Tabuerniga y Machimbrado.

El lugar de encuentro será el parking de El Ferial de Haro a las 09.00 horas para realizar el desplazamiento a Labastida en coches particulares. En esta última propuesta, el recorrido, de dificultad baja y una duración aproximada de cuatro horas será dirigido por Carlos Mena. Informa Laura Lezana

  1. El artista calceatense Roberto Sáez muestra su arte en Madrid

LR

El artista calceatense Roberto Sáez ha inaugurado en la Cátedra Cavanilles del Real Jardín Botánico de Madrid la exposición Garabatos del Botánico. Esta muestra estará disponible hasta el 31 de octubre e incluye retratos expresionistas que mezclan palabras, naturaleza y papel y el acceso es libre con entrada al Jardín. Informa Laura Lezana

  1. Haro

    El Ocisa realizará su presentación este jueves en la plaza de la Paz

El Ocisa Haro Rioja Voley celebrará este jueves su presentación oficial en la plaza de la Paz para dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada. El acto, que dará comienzo a las 19.00 horas, contará con la presencia de autoridades, patrocinadores, socios, familiares y amigos. Asimismo, animan a la 'marea azul', su incansable afición, a celebrar juntos el 30 aniversario del club jarrero y su debut en la competición europea. Informa Laura Lezana

  1. Santo Domingo de la Calzada

    Exaltación de la Cruz calceatense

DIEGO URRACA

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Santo Domingo de la Calzada celebró como cada 14 de septiembre la festividad de la Exaltación de la Cruz. Con tal motivo tuvo lugar una procesión desde el domicilio de los priores Jesús Martínez y Loli Sánchez hasta la Catedral, donde participaron en la Novena a San Jerónimo Hermosilla. Precedía el cortejo la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Vera Cruz, y los priores de otras cofradías calceatenses. También se impusieron las medallas a los nuevos hermanos de la Cofradía y decenas de vecinos calceatenses les acompañaron por las calles de la ciudad. Informa María Caro

