Las mujeres protagonizan su día de las fiestas con ofrenda, chocolate y vermú
Hoy terminan las fiestas de San Bartolomé con gincana infantil, vacas, encierro chiqui, entierro de la cuba y traca
Viernes, 29 de agosto 2025, 08:14
La sexta y penúltima jornada festiva de Aldeanueva de Ebro estuvo dedicada ayer a la mujer y comenzó con una misa y ofrenda floral en ... la parroquia. La asociación de mujeres de la localidad, Amade, ofreció una chocolatada en el fosal, en colaboración con el Ayuntamiento, en la que agotó 290 raciones. Amade también protagonizó la concentración en la Plaza de España a las 13.30 desde donde se inició una ronda de bares amenizada por la charanga Strapalucio, con 80 aldeanas. Fue después del primero de los dos encierros previstos para ayer (el otro estaba anunciado para las 23.55 horas).
Las celebraciones de San Bartolomé finalizan hoy. De 11.00 a 14.00 se han programado actividades infantiles y una gincana en la Plaza de Europa. A las 18.00 está previsto el desencajonamiento de reses bravas y a las 19.00 el séptimo y último encierro, con astados de Pedro Domínguez de Funes. Seguirá un encierro chiqui para la calle La Virgen y la Avenida de Navarra, a las 20.00..
Para terminar, a las 22.00 se llevará a cabo el entierro de la cuba en la Plaza de España con la charanga, velas y traca final.
Los festejos se retomarán los días 7 y 8 de septiembre en honor a la Virgen de los Remedios. Incluirán actos religiosos, infantiles, dos encierros, chocolatada, aperitivo popular y verbena
