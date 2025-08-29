LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Grupo de participantes en las actividades de ayer. AMADE
Aldeanueva De Ebro

Las mujeres protagonizan su día de las fiestas con ofrenda, chocolate y vermú

Hoy terminan las fiestas de San Bartolomé con gincana infantil, vacas, encierro chiqui, entierro de la cuba y traca

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:14

La sexta y penúltima jornada festiva de Aldeanueva de Ebro estuvo dedicada ayer a la mujer y comenzó con una misa y ofrenda floral en ... la parroquia. La asociación de mujeres de la localidad, Amade, ofreció una chocolatada en el fosal, en colaboración con el Ayuntamiento, en la que agotó 290 raciones. Amade también protagonizó la concentración en la Plaza de España a las 13.30 desde donde se inició una ronda de bares amenizada por la charanga Strapalucio, con 80 aldeanas. Fue después del primero de los dos encierros previstos para ayer (el otro estaba anunciado para las 23.55 horas).

