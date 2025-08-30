La historia del castillo de Ferrera se expone en vídeo en Ábalos
Sábado, 30 de agosto 2025, 10:41
La Casa de Cultura de Ábalos acoge hoy, mañana y los días 5 y 6 de septiembre un trabajo de investigación acerca del castillo de ... Ferrera, o de Herrera, ubicado en el término municipal riojano que forma parte del patrimonio local.
El trabajo, que se expone en formato de video, recoge documentación histórica del castillo, que mantuvo su actividad militar durante varios siglos.
La investigación ha sido realizada durante varios años por uno de los vecinos de la localidad, y ha incluido la consulta de decenas de archivos y documentos en uno de los primeros trabajos de este tipo realizados en La Rioja. Los datos corroboran que la mayor parte del castillo se ubicaba en tierras riojanas, en el mismo lugar que ahora ocupan las antenas de telecomunicaciones de Herrera.
