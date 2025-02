El Ayuntamiento de Cervera aprueba un presupuesto de 4,5 millones para 2025

Cervera del Río Alhama contará para 2025 con un presupuesto municipal de 4.551.000 euros, aprobado por el pleno con los votos a favor de PP, Vinea y +R.O. El PSOE votó en contra. El equipo de Gobierno del alcalde popular, Álvaro ... Forcada, explicó que «cumple con nuestro programa electoral y recoge partidas para proyectos importantes como la ampliación de la escuela infantil, la reurbanización de las calles San Miguel y Escuelas y la rehabilitación integral del 'edificio del secretario' donde se construirán tres viviendas que el Ayuntamiento destinará a alquiler joven».

Citó inversiones en instalaciones deportivas, patrimonio y turismo como la segunda fase de las obras de la estación de autobuses como edificio polivalente y excavaciones del castillo, mejoras en colegios, en la plaza de toros, marquesina de autobuses y cruce del Rollo. Se plantea además la construcción de vestuarios en el polideportivo de Rincón de Olivedo, reurbanización de la calle Fuentepeña en Valverde, actualización del hogar del jubilado, tercera fase del camino hasta Cabretón, en cuyo cementerio se harán más nichos. En Las Ventas y Valdegutur se invertirá en mobiliario y calles.

Los ediles de Vinea (Jesús Ladrón y Néstor Alfaro), socios de Gobierno municipal, avisaron, por su parte, de que votarán en contra en próximos ejercicios si se vuelve a contemplar un aumento de la deuda que, según indicaron, suma 1.300.900 euros. «Continuar endeudándonos es una decisión poco responsable que hipoteca el futuro del municipio», señalaron y abogaron por lograr subvenciones y gestionar los recursos propios de manera eficiente.

Enumeraron medidas pactadas con el equipo de Gobierno pendientes como la compra de una maquina de limpieza viaria y ordenanzas sobre recogida de voluminosos e instalación de terrazas de hostelería. Y otras acciones para el presupuesto de 2025 como el proyecto para reparar la cuesta de San Gil, subida al cementerio (calle Mártires), primera fase del arreglo del mirador de la caseta, mejoras en la plaza y barranco del Rollo, en la plaza de toros, el recinto del cañizo de fiestas de San Gil, el frontón de Cabretón y la marquesina de la parada del Ayuntamiento.

El PSOE, a su vez, publicó un vídeo en el que sus concejales Estrella Santana y Fernando Jiménez, expusieron que han votado en contra porque no se ha tenido en cuenta su opinión como miembros de la corporación y no apoyan que se financie con 50.000 euros de dinero público la reparación de la potabilizadora del balneario porque cuando se entregó a la gestora funcionaba y pasó a ser responsabilidad suya. Añadieron que no hay partidas específicas para infraestructuras deportivas, salvo 139.000 euros para los vestuarios del pabellón Rincón de Olivedo, y 24.000 para las piscinas y pistas de tenis de Cervera que no dan para una reforma seria. Además, creen que aparte de San Miguel hay zonas que necesitan una intervención como Nisuelas, el Rollo y Juana Jiménez. Los socialistas criticaron que «el PP tumbó las medidas por valor de 2.300.000 euros para nuestro pueblo que el PSOE llevó al Parlamento de La Rioja».