LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los calderillos que participaron en el concurso de ayer. M. P. A.

Los calderillos y una novillada protagonizan el fin de fiesta en Rincón

Las actividades infantiles incluyeron una fiesta de la espuma, 'Medieval Magic' y carretones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:55

Ayer finalizaron las fiestas de la Virgen del Carravieso en Rincón de Soto con el 'día de cura', una última jornada en la que el ... programa volvió a ofrecer diferentes actividades. El aspecto taurino tuvo especial protagonismo. Los integrantes del Club Taurino 'El Candil' se reunieron para almorzar a las 10.00 horas en el bar La Esquina. A mediodía hubo una suelta de vaquillas en la plaza de toros para todos los públicos y en la calle Arboleda los chavales disfrutaron en la fiesta de la espuma. También se llevó a cabo el concurso de calderillos con 26 cuadrillas participantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  9. 9

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los calderillos y una novillada protagonizan el fin de fiesta en Rincón

Los calderillos y una novillada protagonizan el fin de fiesta en Rincón