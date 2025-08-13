Los calderillos y una novillada protagonizan el fin de fiesta en Rincón

Ayer finalizaron las fiestas de la Virgen del Carravieso en Rincón de Soto con el 'día de cura', una última jornada en la que el ... programa volvió a ofrecer diferentes actividades. El aspecto taurino tuvo especial protagonismo. Los integrantes del Club Taurino 'El Candil' se reunieron para almorzar a las 10.00 horas en el bar La Esquina. A mediodía hubo una suelta de vaquillas en la plaza de toros para todos los públicos y en la calle Arboleda los chavales disfrutaron en la fiesta de la espuma. También se llevó a cabo el concurso de calderillos con 26 cuadrillas participantes.

Las reses de la ganadería Pedro Domínguez de Funes recorrieron la travesía en el encierro de las 17.30 horas y después se concentraron los representantes de las fiestas, corporación municipal y cuadrillas para ir a la plaza de toros con la charanga Los Cachorros. A las 19.00 horas se llevó a cabo una novillada sin picadores con Marco Polole (escuela de Valencia) y César de Juste (escuela José Cubero 'Yiyo' de Madrid) con novillos de la ganadería Montalvo de Salamanca. Supuso el remate a una programación que incluyó en este recinto portátil un concurso de anillas el día 9, recortadores con toros el 10, grupo arte y gran prix de cuadrillas el 11, con sueltas de vaquillas.

No faltó ayer la animación infantil en la plaza de la iglesia con 'Medieval Magic' ni el encierro de carretones en la calle Ancha donde los pequeños corrieron delante y detrás de los astados.

Para la medianoche estaba previsto el recorrido desde la Plaza Gallarza hasta la plaza de toros del encierro de la cuba, amenizado por Los Cachorros.

El programa incluía después, en la Plaza Gallarza, la entrega de premios de los concursos festivos y reparto de helado de pera.