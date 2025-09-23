LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Calahorra

El PSOE denuncia la falta de transparencia sobre el servicio de gas del Recuenco

Los socialistas recuerdan la promesa del PP calagurritano de acometer la citada instalación con financiación del Gobierno de La Rioja

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Calahorra

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:29

El grupo municipal socialista de Calahorra denuncia «la falta de transparencia de la alcaldesa Mónica Arceiz y su equipo de gobierno, al denegar el acceso a la información sobre los expedientes relativos a la actuación prometida por el Gobierno de La Rioja para introducir suministro de gas en el polígono industrial El Recuenco».

El PSOE asegura que a día de hoy no se sabe nada de la promesa del PP calagurritano de acometer la citada instalación del servicio de gas con el compromiso de financiación del Gobierno de La Rioja y añade que «ni el Ayuntamiento ha iniciado ningún expediente para llevar a cabo las obras, ni el Gobierno de La Rioja cuenta con una partida. Un millón de euros que el Ayuntamiento sí que incluye en sus presupuestos de manera ficticia».

Los socialistas dicen que sufren, sin justificación legal, una censura a esta información a la que los concejales tienen derecho y piden acceder a ella.

