«No tienen ni idea de lo que quieren hacer con el hospital a futuro» El comité de empresa de la Fundación Hospital de Calahorra anuncia movilizaciones en Logroño y en toda La Rioja Baja para explicar la situación del centro y reclamar su integración en el Servicio Riojano de Salud ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Miércoles, 10 abril 2019, 15:52

Los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra se han concentrado esta mañana de miércoles por tercera vez a las puertas del centro para reivindicar la integración del hospital en el Servicio Riojano de Salud. «Integración, solución» o «Martín deja de mentir» han sido algunas de las consignas que se han lanzado durante la concentración. El presidente del comité de empresa, Suso Junquera, ha censurado al patronato de la fundación por «no dar la cara y no haber respondido al correo electrónico en el que les pedíamos que nos explicaran sus planes sobre el hospital». «La Ley les obliga a hacer una planificación estratégica que deben presentar al Consejo de Salud de La Rioja», pero «nosotros sabemos que no tienen ningún plan estratégico porque no tienen ni idea de lo que quieren hacer con el hospital a futuro», ha afirmado Junquera.

Por otro lado, el representante de los trabajadores ha explicado que dado que el 2 de abril se publicaron los decretos por los cuales se disuelven los parlamentos autonómicos, la proposición de Ley para la integración del hospital que ha defendido el comité de empresa «no va salir» esta legislatura, ya que «el Parlamento no la va a poder votar». Por ello, «tendremos que esperar a que se constituya el nuevo Parlamento para empezar de nuevo los trámites y acabaremos con éxito teniendo una Ley que garantice la integración de este hospital y de su plantilla», ha añadido Junquera. En este sentido ha explicado que el Hospital de Calahorra «puede ser integrado directamente» porque «toda la plantilla ya ha conseguido su puesto indefinido, cumpliendo a rajatabla los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». «Ese primer paso para acceder a la condición de personal fijo conlleva a la estatutarización voluntaria de quien lo desee y la integración funcional y orgánica de este hospital en el Servicio Riojano de Salud», ha precisado. Según Suso Junquera ésta es fundamentalmente «la garantía del hospital de La Rioja Baja».

El comité de empresa ha anunciado por último que pretende seguir con las movilizaciones tanto en Logroño como en el resto de La Rioja Baja.