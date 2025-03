Al Holika, en bus

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 13 de marzo 2025, 18:13 Comenta Compartir

El festival Holika ha puesto a la venta esta tarde los billetes de los autobuses oficiales para los jóvenes que necesiten desplazarse a Calahorra. Los buses se fletarán desde quince comunidades autónomas y desde más de 40 ciudades. Así, las salidas están previstas desde Galicia (La Coruña y Vigo); País Vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Errenteria); Navarra (Pamplona, Tudela, Burlada, Valle de Egués, Barañáin, Zizur Mayor, Estella y Tafalla); La Rioja (Logroño y las lanzaderas de los demás municipios que saldrán con el cartel por días y también tendrán la bonificación del IRJ); Castilla y León (Burgos, León, Valladolid, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora) y Aragón (Zaragoza y Huesca). Asimismo, se habilitarán autobuses desde Madrid; Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Cuenca); Cataluña (Barcelona, Lleida, y Tarragona); Comunidad Valenciana (Valencia, Castellón y Alicante), junto con Andalucía (Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga); Extremadura (Badajoz); Asturias (Oviedo y Gijón); Cantabria (Santander) y Murcia.

Los precios de los billetes (que incluyen el viaje de ida y vuelta) oscilan entre los 5 euros desde Logroño y los 20 euros desde Pamplona hasta los 92 euros desde Cádiz.

Por otro lado, el festival se celebrará entre 25 y el 28 de junio en el aparcamiento de la catedral y cuenta con Duki, Ozuna, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet, The Masquerade by Claptone, Omar Courtz, Alejo, Gonzy, Luck Ra y La Joaqui como artistas destacados.