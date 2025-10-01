LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los centenarios homenajeados, junto a sus familiares, Mónica Arceiz e Isabel Sáenz. I.Á.

Y que cumplan muchos más: Calahorra homenajea a sus centenarios

El Ayuntamiento ha reconocido a Carmen Porres, Visitación Martínez, Santiago Rodríguez y Luisa Alfaro por su longevidad en el Día de las Personas Mayores

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:00

Conocieron de primera mano la Calahorra de principios del siglo pasado; la de las calles sin asfaltar y que giraba en torno al campo. Hoy ... pueden presumir de ello y de haber pasado la barrera de los cien años. Ellos son Carmen Porres Urbina (103 años), Visitación Martínez San Miguel (103 años), Santiago Eleuterio Rodríguez Ucha (100 años) y Luisa Alfaro Ruiz (100 años), a quienes hoy, Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Calahorra ha rendido un homenaje por su contribución a la ciudad y haber podido celebrar su centenario.

