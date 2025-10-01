Y que cumplan muchos más: Calahorra homenajea a sus centenarios
El Ayuntamiento ha reconocido a Carmen Porres, Visitación Martínez, Santiago Rodríguez y Luisa Alfaro por su longevidad en el Día de las Personas Mayores
Calahorra
Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:00
Conocieron de primera mano la Calahorra de principios del siglo pasado; la de las calles sin asfaltar y que giraba en torno al campo. Hoy ... pueden presumir de ello y de haber pasado la barrera de los cien años. Ellos son Carmen Porres Urbina (103 años), Visitación Martínez San Miguel (103 años), Santiago Eleuterio Rodríguez Ucha (100 años) y Luisa Alfaro Ruiz (100 años), a quienes hoy, Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Calahorra ha rendido un homenaje por su contribución a la ciudad y haber podido celebrar su centenario.
El acto ha tenido lugar en salón de plenos del Ayuntamiento, donde la alcaldesa, Mónica Arceiz, junto a la concejala de Personas Mayores, Isabel Sáenz, les ha hecho entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa.
La más longeva y la fundadora del barrio San José
Los cuatro, con una salud envidiable, han compartido vivencias y el 'secreto' de su longevidad. «Comprar de lo bueno, lo mejor», sostenía Carmen Porres, la mayor de los cuatro y que en ese momento se daba cuenta e que probablemente es la persona con más años de Calahorra. Visitación dejaba otra anécdota para la historia: haber sido junto a sus padres la primera familia en instalarse en el barrio de San José. «Les costó 3.000 pesetas el terreno para hacer la casa», recordaba. Santiago, por su parte, fue trabajador de las «Tejerías», una de las empresas que han sido seña de identidad del tejido empresarial de Calahorra. «Estuve 38 años haciendo ladrillos para construir las casas», explicaba. Y Luisa Alfaro, con cuatro hijos, 7 nietos y 6 biznietos, aportó su granito de arena a la industria conservera.
Además de este reconocimiento, el Ayuntamiento ha organizado esta mañana una exhibición con los grupos que han participado en las actividades deportivas del programa Vera Activo y ha dado lectura a un manifiesto. Esta tarde, a las 18.00 horas, en el pabellón Quintiliano la celebración continuará con photocall, bingo, merienda de chocolate con bollos y baile al ritmo dj Chusco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.