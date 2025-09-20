Convocadas seis plazas de subalterno
Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:48
CALAHORRA. El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado un proceso selectivo para la cobertura de 6 plazas de subalterno mediante oposición por el sistema de turno libre. Estas 6 vacantes pertenecen a la escala de Administración General, subescala subalterno y del régimen funcionario de carrera. No obstante, una de las plazas se reserva para personas con discapacidad. Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán en el BOR.
