LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CALAHORRA

Convocadas seis plazas de subalterno

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:48

CALAHORRA. El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado un proceso selectivo para la cobertura de 6 plazas de subalterno mediante oposición por el sistema de turno libre. Estas 6 vacantes pertenecen a la escala de Administración General, subescala subalterno y del régimen funcionario de carrera. No obstante, una de las plazas se reserva para personas con discapacidad. Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán en el BOR.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  8. 8

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  9. 9 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  10. 10 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Convocadas seis plazas de subalterno