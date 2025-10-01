LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento de Calahorra oferta diez nuevas visitas guiadas entre octubre y diciembre

Los itinerarios por el patrimonio se llevarán a cabo los domingos 12 y 19 de octubre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:40

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado un nuevo paquete de visitas guiadas a la ciudad para este otoño, que se desarrollarán desde el 3 de octubre al 7 de diciembre. El programa consta de un total de diez rutas pensadas para todos los públicos, entre las que se encuentran cinco recorridos teatralizados por la zona histórica. Además, hay previstas tres visitas a cultivos agrícolas y otras dos que combinan patrimonio y gastronomía. Los días 4, 5 y 11 de octubre se realizarán las visitas a los campos y huertas calagurritanos, que comenzarán a las 10.30 horas desde la rotonda del Ayuntamiento. Esta actividad tiene un coste de 3 euros, siendo gratuita para los menores de 12 años. El recorrido se completa con una visita al Museo de la Verdura, donde se servirá un pincho y una copa de vino.

Por otro lado, los itinerarios por el patrimonio se llevarán a cabo los domingos 12 y 19 de octubre. El punto de encuentro será el yacimiento de La Clínica, a las 11.00 horas. El precio de este recorrido, que incluye tres degustaciones, es de 5 euros. Por último, las rutas teatralizadas se han programado para los sábados 25 de octubre y 8, 15 y 22 de noviembre y el domingo 7 de diciembre. Todas comenzarán a las 18.00 horas, excepto la de diciembre que será a las 12.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  3. 3

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  4. 4

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  5. 5 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  6. 6

    Una vocación que crea saga en Logroño
  7. 7

    La Flotilla de ayuda a Gaza ya está rodeada de buques de la Armada israelí
  8. 8

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  9. 9

    El corazón de Logroño más seguro
  10. 10 La borrasca se ceba con Baleares: parte de Ibiza sin luz y personas atrapadas en vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Calahorra oferta diez nuevas visitas guiadas entre octubre y diciembre

El Ayuntamiento de Calahorra oferta diez nuevas visitas guiadas entre octubre y diciembre