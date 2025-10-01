El Ayuntamiento de Calahorra oferta diez nuevas visitas guiadas entre octubre y diciembre

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado un nuevo paquete de visitas guiadas a la ciudad para este otoño, que se desarrollarán desde el 3 de octubre al 7 de diciembre. El programa consta de un total de diez rutas pensadas para todos los públicos, entre las que se encuentran cinco recorridos teatralizados por la zona histórica. Además, hay previstas tres visitas a cultivos agrícolas y otras dos que combinan patrimonio y gastronomía. Los días 4, 5 y 11 de octubre se realizarán las visitas a los campos y huertas calagurritanos, que comenzarán a las 10.30 horas desde la rotonda del Ayuntamiento. Esta actividad tiene un coste de 3 euros, siendo gratuita para los menores de 12 años. El recorrido se completa con una visita al Museo de la Verdura, donde se servirá un pincho y una copa de vino.

Por otro lado, los itinerarios por el patrimonio se llevarán a cabo los domingos 12 y 19 de octubre. El punto de encuentro será el yacimiento de La Clínica, a las 11.00 horas. El precio de este recorrido, que incluye tres degustaciones, es de 5 euros. Por último, las rutas teatralizadas se han programado para los sábados 25 de octubre y 8, 15 y 22 de noviembre y el domingo 7 de diciembre. Todas comenzarán a las 18.00 horas, excepto la de diciembre que será a las 12.00 horas.

Temas

Calahorra