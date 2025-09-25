Aprobado el proyecto de urbanización de los terrenos para el nuevo centro de FP en Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra dispone ya del proyecto para urbanizar los terrenos en los que se prevé construir el futuro centro de formación profesional ... integrada. El documento ha sido aprobado de manera inicial por la Junta Gobierno local en una reunión extraordinaria convocada el pasado martes y fue publicado ayer miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

La aprobación inicial del documento se publicó ayer en el BOR y estará en exposición pública durante 20 días

Los terrenos afectados corresponden a la Unidad de Ejecución-Sistema General Equipamiento SGE-1, comprendida entre la avenida de la Estación y las calles Doctor Chavarría y Miguel Servet. La superficie total de la unidad de ejecución donde se levantará el futuro edificio educativo comprende los 36.098 metros cuadrados, aunque el proyecto de urbanización solamente afectará a un área de 9.097 metros cuadrados, que están destinados a viario público y a sistema general de espacios libres públicos (zona verde).

Por otro lado, el proyecto de urbanización, que se mantendrá en exposición pública durante 20 días, ha sido redactado por la empresa DH Proyectos de Ingeniería S. L. P., con un coste de 129.833 euros. Para la urbanización de los terrenos el Ayuntamiento cuenta con una partida económica en el presupuesto municipal para este año 2025 de 1,2 millones de euros.

El proyecto ha sido redactado por la empresa DH Proyectos de Ingeniería con un coste de 129.833 euros

Senderos naturales

También, la Junta de Gobierno, aunque en la sesión ordinaria del pasado lunes, aprobó otro proyecto para la puesta en valor de los senderos naturales del municipio en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enograstronómica, cuyo presupuesto asciende a 62.104 euros.

Esta actuación se centrará en los caminos existentes en el término municipal de Calahorra que discurren por la vega del río Cidacos. Los trabajos, como explica el Ayuntamiento en una nota de prensa, van a consistir «en la mejora de los entornos naturales a través de los cuales discurren los senderos», así como «la actualización de la interpretación e información» de las sendas y la mejora de su estado.

En concreto, se intervendrá en cinco rutas con un total de 105 kilómetros y cinco paseos con un recorrido de 62,86 kilómetros. Una vez se lleve a cabo esta iniciativa, el acceso a todos estos senderos peatonales y ciclables será desde el aparcamiento de la catedral.

Los senderos marcados se constituirán como caminos accesibles y, en su mayor parte, llanos y de baja dificultad. Recorriéndolos se puede disfrutar de la vega del Cidacos y sus huertas y fuentes; del embalse de El Perdiguero; del Pico de la Mesa o del entorno de Los Agudos con sus extensiones de pinares.

Además, durante buena parte de los itinerarios se pueden contemplar campos de cultivo y las tradicionales huertas calagurritanas. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de tres meses y pertenece al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino La Rioja en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE.