El Ayuntamiento de Castroviejo denuncia que desde hace un mes no hay cobertura en el pueblo

El Ayuntamiento de Castroviejo ha enviado un escrito a la Federación de Municipios en el que denuncia la falta de cobertura móvil en el pueblo. «Desde hace cosa de un mes los teléfonos no dan señal, así que no podemos llamar ni usar internet desde aquí», relata José Domingo Ceniceros, alcalde del municipio desde hace 34 años.

Ceniceros lamenta que «la compañía telefónica nos manda técnicos, que se pasan un par de horas trabajando, pero no solucionan nada, porque la cobertura vuelve a irse». De hecho, cuando se lo comunican «nos dicen que no hay ninguna incidencia, lo que nos enfada aún más». Esta situación está provocando un grave déficit en los servicios públicos, pues el secretario o el doctor no pueden trabajar con normalidad. «En este mes, sin internet, no ha podido apenas usarse el consultorio médico, porque acceden 'on line' a las fichas y a las recetas», recuerda Ceniceros.

«No sabemos si hacen esto para que la gente se vaya a las ciudades o qué, porque nos tienen abandonados», apostilla el alcalde. La situación es recurrente en los pueblos de la sierra riojana, pues hace un mes Brieva de Cameros denunció hechos similares y, en años recientes, también Pedroso. Mientras tanto, en el propio Castroviejo, más allá de incomodidad, la falta de cobertura causa desplazamientos forzosos.

«Tenemos un vecino al que van a operar pronto y, como aquí no hay cobertura, tiene que irse a Santa Coloma todos los días solo para llamar a los médicos», sentencia Ceniceros. Por ello, el regidor espera que su escrito a la Federación de Municipios sirva para recibir «apoyo y asesoramiento de la Administración».