El PR+ asegura que «el miedo a una auditoría» ha provocado la moción de censura de Tricio Sonia Tercero «Deben tener algo muy grave que ocultar para que solo un mes después de la investidura y sin razón alguna hayan reaccionado de esta manera tan desproporcionada«, han dicho Antoñanzas y Martínez L.R. Lunes, 22 julio 2019, 13:23

El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha comparecido esta mañana con el alcalde de Tricio, Oscar Martínez, para hablar de los que consideran una «grave situación que se ha planteado en esta localidad», cuando los concejales del PP y PSOE han anunciado una moción de censura «al conocer nuestra decisión de encargar una auditoría para analizar la gestión llevada a cabo hasta el momento en el Ayuntamiento».

Antoñanzas asegura que hoy, en la rueda de prensa han demostrado «que ese es el único motivo», al presentar Oscar Martínez escritos de los dos funcionarios que han estado al frente de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Tricio «avalando el trabajo por él realizado en estas pocas semanas y -sobre todo- el trato dispensado».

Tanto Raúl Prado como Valentín Clemente afirman textualmente que las relaciones con el alcalde han sido «cordiales y correctas, marcadas en todo momento por el respeto mutuo». «De este modo, se desmonta el argumento esgrimido por la oposición, que sustentaban su decisión de cambiar al alcalde en el supuesto maltrato de Martínez a los trabajadores municipales», añaden los regionalistas.

«Deben tener algo muy grave que ocultar para que solo un mes después de la investidura y sin razón alguna hayan reaccionado de esta manera tan desproporcionada, nerviosa, improvisada, contraviniendo los deseos de los vecinos que decidieron que el PR+ fuera la lista más votada», añaden.

Antoñanzas ha sido muy claro respecto a la determinación del PR+ de encargar la auditoria y revisar la gestión realizada. «Vamos a analizar minuciosamente todos los acuerdos, todas las facturas, y ante la más mínima sospecha de corrupción acudiremos a la Fiscalía para que investigue y actúe», ha dicho.

«Ya hemos visto alguna actuación y algún pago que nos parece poco claro, precisamente por eso han saltado las alarmas entre el resto de concejales. Tenemos que valorar la documentación, pero que quede claro que la auditoría es imparable y que los caracoleros no se van a quedar sin conocer cómo se ha estado gestionando su dinero», ha añadido.

El presidente del Partido Riojano se ha mostrado también muy contundente respecto a la responsabilidad de las direcciones regionales de los dos partidos que pretenden presentar la moción de censura. «Esto es un ataque intolerable a la Democracia y he exigido a los secretarios generales del PSOE y del PP que lo impidan. De no hacerlo, serán responsables directos. No pueden escudarse en que es una cuestión de pueblo porque afecta al sistema democrático y porque estamos hablando de posibles delitos de corrupción», ha establecido.

Antoñanzas ha sido especialmente crítico con el Partido Popular, cuyo coordinador general -Diego Bengoa- ha defendido en los medios de comunicación la actitud de sus concejales: «Si persisten en esta tropelía, el PP debe explicar a todos los riojanos por qué en Tricio están dispuestos a hacer alcalde al candidato socialista y que sean conscientes de que una vez más las siglas del PP se unirán a un caso de corrupción. En estos momentos, el PP solo puede suspenderlos de militancia o responsabilizarse de lo que han hecho y quieren ocultar»

Respecto al PSOE, Antoñanzas ha reconocido que «públicamente han declarado que no están de acuerdo con el proceder de los dos concejales, deben exigirles el acta que consiguieron bajo sus siglas y si no, dejarlos como concejales no adscritos». Hay que recordar que estos dos ediles no pertenecen al Partido Socialista sino que concurrieron como independientes.

Renunciar a la dieta de alcalde y encargar la auditoría

En las elecciones del pasado 26 M, el PR+ logró tres concejales frente a los dos que consiguió el PP y otros dos el PSOE. Ante este resultado, y con la abstención de PSOE y PP, Oscar Martínez fue investido alcalde. Las dos primeras medidas adoptadas por él fueron renunciar a la dieta que hubiera podido percibir y anunciar la auditoría de las cuentas.

Martínez ha declarado que se comprometió «a actuar con trasparencia y claridad«, y »así lo estoy haciendo«. Asegura que ha facilitado a los otros grupos »toda la información del Ayuntamiento e incluso la posibilidad de que se integren en la gestión con una tenencia de Alcaldía o participando en comisiones. Pero si para eso soy trasparente, aún lo soy más para que los vecinos sepan cómo se han hecho las cosas hasta el momento. Y eso es lo que nos les ha gustado, y por eso se han puesto de acuerdo para intentar echarnos».

Pero los dirigentes del PR+ han dejado claro que antes de que la moción se consume van a «contratar la auditoría y recabar la información que enviaremos al Fiscal si se confirman las sospechas, que en estos momentos ya todos los riojanos tienen por el nerviosismo que ha demostrado fundamentalmente el PP y por la falta de argumentos para la moción como ha quedado claro con las cartas de apoyo de los secretarios».