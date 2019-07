El PSOE no respalda a concejales en Tricio y les expulsa del Grupo socialista El PSOE declara que «los 2 concejales, al no seguir las directrices de la dirección regional del PSOE, ya no pertenecen al grupo municipal socialista de Tricio» L.R. Sábado, 20 julio 2019, 12:16

El PSOE riojano ha enviado mediante whastapp un comunicado hoy a los medios de comunicación en que el se declara «radicalmente en contra» de la moción de censura que se ha planteado en Tricio contra el alcalde del PR+, Óscar Martínez.

Según el comunicado, «los 2 concejales del grupo socialista que firman la moción de censura junto al PP, no han seguido las instrucciones de la dirección del PSOE La Rioja de no firmarla y no presentarla» y añaden que, por lo tanto, los 2 concejales, al no seguir las directrices de la dirección regional del PSOE, ya no pertenecen al grupo municipal socialista de Tricio«.

Po rotro lado, explican que «el PSOE no puede expulsar del Partido a estos dos concejales porque no son afiliados, si lo fueran, estarían ya expulsados» y reiteran no comparten la decisión de la firma y presentación de la moción de censura.

«Para el PSOE La Rioja sigue siendo válido el acuerdo global alcanzado con el Partido Rioja para la gobernabilidad de varios municipios riojanos, entre ellos, Tricio», terminaba diciendo.

Como explicábamos en Diario LA RIOJA, estos dos concejales, Manuel Martínez Ábalos y Miguel Castillo Pérez junto a los populares Roberto Benito Hervías y Saturnino Nájera Hernando, decidieron presentar el pasado 18 de julio una moción de censura contra el alcalde, elegido en las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Según indicó el alcalde, «argumentan que he tratado mal y hasta con chulería a los empleados del Ayuntamiento», algo que él niega rotundamente, señalando que «le he pedido de forma inmediata al secretario anterior y al interventor nuevo, que me redacten por favor una carta diciendo lo que piensan de mí abiertamente, y me han dicho los dos que cuente con ella porque he sido ejemplar en mi forma de actuar».

Asimismo, le acusan «de no darles información, cuando les he ofrecido al primero de la lista socialista la tenencia de alcaldía y al otro que se haga cargo de la comisión de Hacienda, a lo que ambos se han negado, he incluso ni estuvieron en el pleno en el que se iba a tratar el tema». Para Martínez Nalda, en la moción subyace «el que yo he propuesto hacer política de forma altruista y, además tienen miedo a que, como tengo planteado hacer una auditoría, se descubran cosas en las cuentas que no les favorezcan». El pleno de la moción deberá celebrarse en un plazo máximo de doce días.