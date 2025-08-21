Tres catas en el Teatro Cervantes completarán el cuarto Pendoneo

Arraigado ya, a pesar de su corta vida, en el primer fin de semana de septiembre, el Pendoneo por la Rencle Bodegas de Arnedo ... dará a probar, bailar y disfrutar su cuarta edición el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre. Pero sus actividades se extenderán más allá de esas 48 horas, llenando de sabor la siguiente semana. Será con las bautizadas 'Catas del Pendoneo'.

Serán tres citas maridando productos locales en las tardes del martes 9 al jueves 11 de septiembre en el vestíbulo del Teatro Cervantes. «Para alargar el ambiente del Pendoneo», sonreía el concejal de Hacienda y Turismo del Ayuntamiento arnedano, Raúl Domínguez. Y las tres serán por un precio de 7 euros.

En un formato que aspira a ser íntimo y experiencial para explorar maridajes, aromas y productos de la tierra en buena compañía, la primera unirá vinos de la arnedana Bodega Rivero Ulecia con distintos productos. La tarde del miércoles lanza la propuesta conjunta de cocina creativa de Gastrobar Arnedillo con una selección de caldos realizada por Vinoteca La Antigua Vía. Por último, el jueves asistirá a una cata de cerveza artesana impartida por Bierhaus Odeón para adentrarse en sus matices, ingredientes y maridajes.