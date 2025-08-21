LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las Catas del Pendoneo serán en el teatro del 9 al 11 de septiembre. E. P.
Arnedo

Tres catas en el Teatro Cervantes completarán el cuarto Pendoneo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:56

Arraigado ya, a pesar de su corta vida, en el primer fin de semana de septiembre, el Pendoneo por la Rencle Bodegas de Arnedo ... dará a probar, bailar y disfrutar su cuarta edición el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre. Pero sus actividades se extenderán más allá de esas 48 horas, llenando de sabor la siguiente semana. Será con las bautizadas 'Catas del Pendoneo'.

Te puede interesar

