El Ayuntamiento ha licitado la instalación de generación fotovoltaica en el Teatro Cervantes. E. P.

Arnedo

El Teatro Cervantes contará con una instalación fotovoltaica para autoconsumo

Con financiación de fondos europeos, la inversión parte de 87.554 euros y tres meses para su ejecución

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:20

El Teatro Cervantes, uno de los principales ejes culturales de Arnedo, va a ser un espacio energéticamente más eficiente porque va a contar con ... una instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo en su cubierta.

