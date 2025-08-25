El Teatro Cervantes contará con una instalación fotovoltaica para autoconsumo

El Teatro Cervantes, uno de los principales ejes culturales de Arnedo, va a ser un espacio energéticamente más eficiente porque va a contar con ... una instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo en su cubierta.

Con financiación de fondos europeos desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el Ayuntamiento sacó días atrás a contratación las obras para esta instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo colectivo con una inversión de 87.554,64 euros. Finalizado este jueves el plazo para que las empresas interesadas optaran a este contrato, el procedimiento está a la espera de la apertura de sobres con las diversas ofertas para definir la adjudicataria que realizará estos trabajos con un plazo de tres meses.

Esta actuación parte de la pretensión del Ayuntamiento de instalar generación fotovoltaica en los espacios disponibles en las cubiertas de los edificios municipales más adecuadas para dicho uso. De este modo, continúa una política que ya realizan numerosas empresas de la ciudad.

Sobre la cubierta municipal del edificio, el proyecto propone esta instalación de producción fotovoltaica, con sus respectivos consumidores asociados a través de la red de distribución. Así, desde el proyecto redactado por Rubén Zapater García, de la empresa Inteknia Ingeniería, contempla que la energía eléctrica se generará de los paneles fotovoltaicos en las cubiertas y será vertida a red para que pueda ser utilizada a través de la misma por consumidores asociados y también municipales.

Desde esta premisa, la mesa de contratación estudiará las propuestas desde diversos criterios, con hasta 75 puntos en la oferta económica; con hasta 15 la ampliación de la garantía de las obras, llegando a un máximo de diez años; y con hasta 10 puntos la reducción del plazo de ejecución, puesta en marcha y entrega de las obras, con un máximo de un mes.