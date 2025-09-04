LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PP insta al Ayuntamiento de Arnedo el acondicionamiento urgente del campo de Sendero

Este requerimiento de aportar más grava u hormigonado se debe, según relataron los populares en una nota de prensa, al inicio este domingo de la liga del CD Arnedo en Tercera

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:46

Asientos de hormigón en el perímetro del césped resquebrajados o en muy mal estado, la zona de acceso a vestuarios sin apenas grava y con ... barro y grandes charcos en días de lluvias... Es la descripción desde la que el Partido Popular de Arnedo ha solicitado esta semana en comisión informativa que el Ayuntamiento «acometa de manera urgente el acondicionamiento del campo de fútbol municipal de Sendero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  3. 3 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  4. 4 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  5. 5 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  8. 8 Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita
  9. 9 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  10. 10 Denunciadas ocho personas por llevar droga en las fiestas de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP insta al Ayuntamiento de Arnedo el acondicionamiento urgente del campo de Sendero

El PP insta al Ayuntamiento de Arnedo el acondicionamiento urgente del campo de Sendero