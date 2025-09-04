El PP insta al Ayuntamiento de Arnedo el acondicionamiento urgente del campo de Sendero

Asientos de hormigón en el perímetro del césped resquebrajados o en muy mal estado, la zona de acceso a vestuarios sin apenas grava y con ... barro y grandes charcos en días de lluvias... Es la descripción desde la que el Partido Popular de Arnedo ha solicitado esta semana en comisión informativa que el Ayuntamiento «acometa de manera urgente el acondicionamiento del campo de fútbol municipal de Sendero».

Este requerimiento de aportar más grava u hormigonado se debe, según relataron ayer los populares en una nota de prensa, al inicio este domingo de la liga del CD Arnedo en Tercera y a la celebración del 12 al 14 de septiembre del XXIX Torneo Arnedo Cup, al que acudirán dieciséis equipos de las principales canteras nacionales e internacionales.

Lamentando que no actuara en el verano, el PP señala que «el Ayuntamiento debe garantizar instalaciones dignas y seguras, especialmente cuando Arnedo se convierte en escaparate» ante miles de personas.