El pleno de Arnedo pide por unanimidad la mejora de la señalización de la travesía de la LR-115

Paralelas al Paseo Constitución, las avenidas Reyes Católicos y Benidorm son uno de los ejes del tráfico en Arnedo. Aun con esas acepciones y vistas como una única alargada calle por los arnedanos, conforman una carretera. Son la travesía de la carretera regional LR-115. Una vía que transitan cientos de coches al día y muy utilizada por peatones para cruzarla y llegar o volver a servicios como el instituto Virgen de Vico, a los colegios Antonio Delgado Calvete y Sagrado Corazón, a la zona deportiva, a la residencia de mayores y centro de día... o el polígono industrial Planarresano.

Con el riesgo de ese tránsito diario como advertencia, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Carmelo Ochoa, defendió en el pleno de la Corporación celebrado en el atardecer de ayer una moción para que el Ayuntamiento de Arnedo solicite al Gobierno de La Rioja mejorar la señalización lumínica de esa travesía LR-115 a su paso por Arnedo. Una sesión que tuvo como anécdota que Raúl Domínguez, primer teniente de alcalde, ejerció como presidente al estar enferma la alcaldesa Rosa Herce.

En el texto de la moción, la necesidad de acometer el repintado y señalización de los pasos de cebra desde la rotonda del centro de salud hasta la de Rivero, en la salida de la ciudad hacia Herce y el Alto Cidacos. «Lo hemos llevado en dos mociones al Parlamento de La Rioja, que nos han rechazado, por lo que nos vemos forzados a traerlo al Ayuntamiento buscando el apoyo de todos los grupos, porque no va contra nadie sino a favor de la seguridad vial de los ciudadanos», argumentó Ochoa. Mostrando el apoyo del grupo de gobierno, Domínguez explicó que esta petición «va en la línea de lo solicitado al Gobierno de La Rioja, incluido elevar algún otro paso de cebra». El portavoz popular, Jesús Rubio, mostró también su apoyo recordando que hay voluntad de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación de abordar este tema, como ya ha hablado el consejero Daniel Osés con la alcaldesa.

Sin apenas contenido municipal ni en el orden del día, la sesión fue presidida por primera vez por Raúl Domínguez

Esta moción fue el único punto del orden del día con debate una vez que otros siete fueron daciones de cuenta sobre asuntos de trámite económico, como cuatro modificaciones de créditos o sobre la ejecución del Presupuesto 2025 en el segundo semestre. Además, el pleno también aprobó por mayoría, con la abstención popular, la cuenta general del ejercicio de 2024. Su portavoz ratificó que era técnicamente correcta antes de remitirla a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.