La pista de pump track con 170 metros en Arnedo supondrá 117.796 euros de inversión

El parque del Cidacos de Arnedo contará en los próximos meses con un nuevo atractivo deportivo: entre la Vía Verde y el puente de ... la travesía de la carretera LR-583 sobre el Cidacos se ubicará una pista 'pump track', para acoger a aficionados a la bicicleta y el monopatín.

Respondiendo al compromiso con jóvenes y con el Club Ciclista Sendero, el Ayuntamiento invertirá 117.796,51 euros en acondicionar esta pista sobre una superficie de 1.275 m2 junto al Cidacos.

Para dar el paso definitivo, el Ayuntamiento ha aprobado el proyecto que contempla un diseño con un trazado dinámico y seguro, como describe la alcaldesa, Rosa Herce. Con un recorrido de 170 metros, será uno de los pump tracks más largos de La Rioja y contará con sucesión de resaltos (conocidos como dubbies en inglés), rodillos, saltos, mesetas y curvas peraltadas que permitirán que los usuarios aprovechen la inercia, sin necesidad de pedalear o impulsarse.

La contratación saldrá en breve, con 16 semanas de plazo de ejecución y la intención de estar ejecutada antes de fin de año

Una vez aprobado el proyecto, saldrá a contratación con un plazo de ejecución de dieciséis semanas. «El objetivo es hacerlo antes de que finalice el año. Se ha demorado más de lo que queríamos porque queríamos revisar y comprobar los terrenos, si eran los idóneos y adecuados para esta instalación y si contábamos con los permisos y licencias oportunas», explica Herce. Con ello, el grupo de gobierno busca ratificar su compromiso con los jóvenes, desde el convencimiento de que «una de las maneras de trabajar para ellos es que tengan espacios abiertos, gratuitos y accesibles para encontrarse y divertirse».

Una de las peculiaridades de la pista será que se integrará en la zona de arbolado del parque del Cidacos, preservando la mayoría de los que ahora existen. A la par, la instalación tendrá marcas viales en el recorrido y un panel informativo con las normas de utilización.