Los operarios trabajando en la malla de la peña, a 80 metros de altura. E.P.

La junta certifica con 174.141 euros la conclusión de la malla de la peña del castillo de Arnedo

La junta aprobó ampliar en un 10% la capacidad de cobro de la empresa encargada de la gestión de tributos en la vía ejecutiva

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:29

La colocación de la nueva malla de 12.000 metros para asegurar y evitar desprendimientos en la peña del castillo ha finalizado. «En tiempo y ... forma dentro de este 2025, como estaba previsto», ha subrayado este viernes la alcaldesa arnedana al dar cuenta de la aprobación por parte de la junta de gobierno local de la segunda y última certificación de obra, la que ratifica la conclusión de los trabajos.

