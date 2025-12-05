La junta certifica con 174.141 euros la conclusión de la malla de la peña del castillo de Arnedo

La colocación de la nueva malla de 12.000 metros para asegurar y evitar desprendimientos en la peña del castillo ha finalizado. «En tiempo y ... forma dentro de este 2025, como estaba previsto», ha subrayado este viernes la alcaldesa arnedana al dar cuenta de la aprobación por parte de la junta de gobierno local de la segunda y última certificación de obra, la que ratifica la conclusión de los trabajos.

En su reunión semanal, la junta de gobierno ha aprobado ese segundo y último pago a Estabilización Geotalud por 174.141,22 euros. Unido a la primera certificación, completa los 312.439,24 euros de inversión en «una obra necesaria», como ha valorado Herce, y que ha contado con financiación al 70% por el Gobierno de La Rioja y el resto del Consistorio.

En una sesión breve, la junta de gobierno ha aprobado aumentar en un 10% adicional la capacidad de la empresa encargada del cobro por la vía ejecutiva, ante quienes no los han apoquinado en período voluntario. En colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento tiene delegado este servicio de gestión tributaria en vía ejecutiva en la empresa navarra Coordinadora de Gestión de Ingresos por 209.812 euros. «La recaudación este año es muy buena, ha superado el importe estipulado y necesita ampliar para disponer de crédito y seguir recaudando. Es buena noticia que esté recaudando bien y necesite ampliar capacidad», ha indicado Herce.