El centro de mayores de Arnedo abre la inscripción para su oferta de cursos

Con una enorme expectación por parte de sus cientos de socios, el centro de participación activa para personas mayores de Arnedo ha abierto ... hasta este próximo 28 de septiembre la inscripción para apuntarse en las actividades que ofrecerá desde otoño, desde después de disfrutar de las fiestas patronales por San Cosme y San Damián.

Continuando con el programa habitual dada la gran aceptación que tienen, el centro ofrece talleres relacionados con el ejercicio físico, con la mejora del área cognitiva, de la psico emocional, la cultural, las nuevas tecnologías, el baile u otras actividades abiertas como ajedrez, canto, rondalla, ciclismo, senderismo, pintura o billar. Y, además, las novedades de cursos de bolillo y arteterapia, que busca la mejora emocional y de salud mental.

LA OFERTA Baile Iniciación a bailes de salón, seguimiento y perfeccionamiento, baile en línea, iniciaci´y perfeccionamiento en sevillanas.

Ejercicio físico Dinamización corporal a partir de 75 años y de 66 a 74; En forma para mayores de 75 años; Zumba Gold; y yoga.

Área cognitiva Ejercitación de memoria, memoria para mayores de 75 años y juegos de estrategia matemática.

Área cultural Lectura, Descubrir Historias, Lecciones sencillas para conocer mejor nuestra lengua e inglés.

Otros Crecimiento personal con risoterapia, nuevas tecnologías, billar, pintura, bolillos...

Desde esa variada oferta, cada socio del centro puede inscribirse a un máximo de tres cursos diferentes (excluyendo en ese máximo a ajedrez, canto, rondalla, ciclismo, senderismo y taller de relaciones afectivos sexuales). Los interesados pueden formalizarlas hasta este domingo a través de la página web centrosdemayores.larioja.org/Principal, aunque el personal del arnedano ayuda a hacerla de forma presencial.

El centro arnedano cuenta con unos 4.000 socios, de los que la mitad acuden frecuentemente a sus instalaciones y actividades.