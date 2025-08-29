LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Dolores Domínguez, autora junto a su hermano Eduardo, le lee arios refranes a la edil de Cultura, Chus Zapata. E. P.
Arnedo

Los hermanos Domínguez recogen el 'Refranero arnedano'

El trabajo, que compila casi un millar de refranes después de 38 años, merece el noveno Premio de Investigación Felipe Abad León

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:14

Afirma el refranero que «lo que se escribe se lee». Y podría añadirse que también perdura. Con la intención de guardar un legado de ... nuestros mayores cada vez más en desuso, los hermanos arnedanos Eduardo y María Dolores Domínguez comenzaron hace 38 años a compilar refranes de Arnedo. El citado es uno del casi millar de los reunidos en su trabajo. Un 'Refranero arnedano' que ha merecido ser el ganador de la novena edición del Premio de Investigación Felipe Abad León, sobre la historia, la sociedad y el patrimonio cultural de Arnedo, dotado con 1.500 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  2. 2 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  3. 3

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  6. 6 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  7. 7 El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas
  8. 8 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  9. 9

    Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por Logroño
  10. 10

    El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los hermanos Domínguez recogen el 'Refranero arnedano'

Los hermanos Domínguez recogen el &#039;Refranero arnedano&#039;