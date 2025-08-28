LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ernesto Pascual

Los hermanos Domínguez recogen el 'Refranero arnedano'

El trabajo, que compila casi un millar de refranes después de 38 años, merece el noveno Premio de Investigación Felipe Abad León

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:44

Afirma el refranero que «lo que se escribe se lee». Y podría añadirse que también perdura. Con la intención de guardar un legado de nuestros ... mayores cada vez más en desuso, los hermanos arnedanos Eduardo y María Dolores Domínguez comenzaron hace 38 años a compilar refranes de Arnedo. El citado es uno del casi millar de los reunidos en su trabajo. Un 'Refranero arnedano' que ha merecido ser el ganador de la novena edición del Premio de Investigación Felipe Abad León, sobre la historia, la sociedad y el patrimonio cultural de Arnedo, dotado con 1.500 euros.

