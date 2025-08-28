Los hermanos Domínguez recogen el 'Refranero arnedano'

Afirma el refranero que «lo que se escribe se lee». Y podría añadirse que también perdura. Con la intención de guardar un legado de nuestros ... mayores cada vez más en desuso, los hermanos arnedanos Eduardo y María Dolores Domínguez comenzaron hace 38 años a compilar refranes de Arnedo. El citado es uno del casi millar de los reunidos en su trabajo. Un 'Refranero arnedano' que ha merecido ser el ganador de la novena edición del Premio de Investigación Felipe Abad León, sobre la historia, la sociedad y el patrimonio cultural de Arnedo, dotado con 1.500 euros.

«Nuestro objetivo es divulgar este trabajo y que quede en la historia de Arnedo -subrayó este jueves María Dolores Domínguez, que durante 41 años ha estado al frente del centro de participación de mayores de la ciudad del calzado-. ¿Quién no ha oído un refrán en boca de nuestros abuelos a la hora de tomar una decisión? Con la generación del 'baby boom' va a comenzar a desaparecer, porque ya no se utilizan tanto… Cuando un mayor muere, desaparece una biblioteca».

Desde ese punto de partida, y el objetivo de que queden para las futuras generaciones, los dos hermanos realizaron esta recogida en tres fases: de 1987 a 1990 sumaron un tercio de ellos en encuentros con asociaciones, clubes de la tercera edad, etc.; de 1990 a 2024 fueron anotando los de la vida cotidiana en reuniones con amigos, familias, vecinos…; y en este 2025 recogieron el quince por ciento restante de este trabajo cercano a las 200 páginas.

El trabajo es un estudio sintético y cronológico que parte del primer refranero anónimo español, el 'Seniloquium' del siglo XV y llega hasta hoy. «También se ha hecho un trabajo comparativo entre las variantes de aquí con las que van saliendo en refraneros de otros siglos y lugares, como los del Marqués de Santillana o el fundamental Erasmo de Róterdam, además de un análisis geo lingüístico de la zona, partiendo del castellano con ejemplos del euskera cuando se habla de un niño que ni churrea ni murrea o del mocete del navarro-aragonés», explicó el filólogo Eduardo Domínguez, que ha desarrollado su carrera como profesor en universidades de todo el mundo y en el Instituto Cervantes.

Como explicó la edil de Cultura, Chus Zapata, la Fundación Cultural Virgen de Vico publicará próximamente el trabajo junto a otros premiados otros años.