La ruta gastronómica más festiva se vive en Arnedo Las fiestas encarrilan su recta final alimentadas por la variedad y participación en las degustaciones que ofrecen a mediodía y tarde las peñas en sus sedes y en las calles

Una de las formas, para nada homologadas, de calcular la cantidad de gente que hay en las fiestas arnedanas es comprobar cada mañana los huecos que hay para ubicarse en el vallado o en la grada a ambos puntos de la calle República Argentina en la suelta de reses bravas que abre cada mañana la jornada festiva en Arnedo.

La de este martes fue la primera suelta larga en la calle, de las que duran hora y media con posterior suelta de reses bravas para los pequeños y sin necesidad de desplazarse después al pabellón multiusos Arnedo Arena –la otra será el jueves–. Y fue sencillo encontrar hueco en los maderos o barrotes de protección. No así en las gradas a medida que avanzó la mañana y el sol.

Agenda del miércoles 09 30. Suelta de reses bravas en la calle, seguida a las 11.00 de capea infantil en la plaza.

12 00. Pasacalles con los Lubumitas y degustación de suelas de jamón en Puerta Munillo.

20 30 y 00.00. Orquesta Krypton en la carpa.

00 00. Fuegos artificiales.

Habría qué preguntar si también se habla de ello en las playas de Salou, llenas de acento arnedano en estas fechas. Ese acento que habla como quien canta, como sonreía la pregonera Silvia Hernández en sus palabras previas a estas fechas. Pero en muchas conversaciones de los que se quedan en las fiestas arnedanas rondan siempre, y desde hace años, muchas preguntas que inducen al debate: ¿cuántos vecinos se han ido de vacaciones? ¿Salen más baratos estos días con niños en fiestas o en la playa? Que habría que hacer algo para cambiarlas de fechas y que puedan estar, disfrutarlas y animarlas los universitarios, los veraneantes de vacaciones...

Mientras el debate se repite año a año en las charlas, muchos arnedanos se compararon el sol veraniego del vermú del mediodía con la amenaza de tormentas que recorría la costa valenciana. Y con su calor se lanzaron a las calles a disfrutar.

Aplaudieron largo la bravura de las reses de Teodoro Vergara, de Falces, ganadería siempre de garantía en las sueltas arnedanas. Y los niños marcaron el billete del viaje a mediodía: unos a acompañar a Gorgorito en su aventura diaria, otros a los toros hinchables de la Asociación Toro en la Calle, otros a los carretones que propuso la Tao, otros a medir sus fuerzas con el mayo...

Junto al mapa de apetencias infantiles, una ruta que resultó irresistible de manos de las peñas, la gastronómica. Ya de manga corta, la Lubumbas ofreció su degustación tradicional de queso fresco en la Puerta Munillo, La Chispa olía a setas a la plancha y la fila esperaba a croquetas en la Tao. Además, Amigos de Arnedo volvía a dar a probar su zurracapote en su sede.

Sintiéndose más cerca de agosto que de octubre, las cuadrillas prepararon ranchos o asados ante una agradable tarde de sobremesa. Era la segunda sin novillada, pero sí con otra gran entrada en el frontón para disfrutar del I Masters de Pelota Mano 4 y medio Ciudad de Arnedo. Salió el grupo de baile del centro de participación activa de mayores a ofrecer una exhibición en la plaza de España antes de que las peñas volvieran a alimentar con degustaciones la merienda. Era el camino a una noche con toro embolado, monólogo con Santi Rodríguez en el Cervantes y tributo a La Orega de Van Gogh en la carpa.

