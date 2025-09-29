Un lunes que es menos lunes por ser fiesta

Cientos de personas desfilaron por la degustación de choricillo que la peña Tao asó y ofreció en la Puerta Munillo este lunes a mediodía.

Ernesto Pascual Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Un lunes es menos lunes si en lugar de tener que ir al aula en el colegio, instituto o universidad o fichar en el puesto de trabajo u oficina estás de fiestas. Si en lugar de libros para estudiar o cuadernos de tareas por hacer tienes que hojear el programa oficial de fiestas para hacer el plan del día. Si en lugar de uniformes o trajes de trabajo te vistes de blanco, rojo y verde en función de la peña de Arnedo que seas. Mientras el resto de localidades de la región encaraba un lunes de aspecto otoñal con toda la semana por delante, los arnedanos se sentían un tanto especiales y afortunados al salir a las calles para atravesar con disfrute el ecuador de sus fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián.

En fiestas, sí, pero adentrándose como todos en el otoño. Tras la visita del veranillo de San Miguel, pocos rechazaron este lunes la chaqueta para vestir el día, sobre todo a primera hora, al momento de salir al encuentro de la segunda suelta de reses bravas. Con la ganadería Miguel Reta, de Grocín (Navarra), se notó en que había más sitio en los burladeros y grada, que el fin de semana ya había marchado, que no era festivo en los pueblos de alrededores y que muchos arnedanos ya habían tomado camino a la playa.

También había menos recortadores, pero con menos distancia respecto a las astas. Dejaron recortes atrevidos, habilidosos y más aplausos ante la emoción y el espectáculo. También en la suelta posterior en el pabellón multiusos Arnedo Arena, esta con la ganadería de Carlos Lumbreras de Lardero.

En la cuarta jornada de las fiestas patronales era la primera para una cita tradicional, sin las que no se pueden entender las arnedanas y muchas otras: la primera aventura de Gorgorito. Y tuvo un mensaje educativo: frente a la suciedad y el destrozo que dejaban el ogro Dienteslargos y la bruja Ciríaca, hay que utilizar las papeleras, recoger los excrementos de los perros... Mientras los pequeños ayudaban a Gorgorito en su propósito volvieron también las palomitas solidarias del grupo scout Vallaroso. Al concluir, llegó la primera oportunidad para los niños de escalar el mayo, que mantienen vivo y engrasado desde la Asociación del Casco Antiguo.

En su recta final, un aroma llamaba a ir a la Puerta Munillo, el de sarmientos construyendo brasas y parrillas con choricillo. La peña Tao asó 32 kilos para más de 500 raciones que alimentaron el ambiente en el corazón de la ciudad del calzado junto a los ritmos de charanga.

Con la mesa de información para apoyar al pueblo palestino instalada, fue un mediodía de gran ambiente en el centro de la ciudad, con sus terrazas pobladas. Aprovechando que no había novillada, las peñas Lubumbas y La Chispa salieron de vermú musical con sus charangas y después se sentaron a comer en sus sedes. En ambas hubo bingo e hinchables para los pequeños.

Comenta Reporta un error