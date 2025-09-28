San Miguel se alía con los médicos en Arnedo Con temperatura agradable, cientos de personas se sumergieron este domingo en el día a día del programa de las fiestas por San Cosme y San Damián

La degustación de migas de Cati y el Chato llenó, de la mano de la Lubumbas, la Puerta Munillo a mediodía.

Ernesto Pascual Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

Despertó el domingo con un manto de nubes cubriendo los cielos de Arnedo en su tercer día de fiestas. Quería parecer cualquier día de otoño, gris, de los de quedarse en casa. Pero los arnedanos desoyeron y salieron a las calles en masa para llenarlas de colores, encuentros y júbilo. Y junto a los blancos, rojos y verdes de las peñas, otro tipo de mantos a primera hora de la mañana: los de los directores de lidia cuidando a los participantes en la primera suelta de reses bravas de estas fiestas patronales por San Cosme y San Damián.

Desde las 09.30 de la mañana, después de que la Lubumbas brindara desayuno y dianas en pasacalles, fue la primera cita multitudinaria de una jornada que muchos jóvenes enlazaron con la anterior. Sin pasar por cama, buen desayuno o almuerzo y al primer encierro. Había que aprovechar cada hora festiva antes de, muchos, tener que volver a las ciudades que les acogen para asistir a la universidad. Y también había que estrujar el único fin de semana de fiestas, que les encontraba con las fuerzas intactas y muchas ganas de compartir el disfrute.

Las de esta primera suelta de estas fiestas fueron vacas que se arrimaron, que cepillaron las barreras y vallados obligando a los espectadores a dar un paso atrás y que entraron a los quites. Si los vallados y gradas estaban llenos de público de todas las edades, también hubo mucho recortador en el recorrido rectangularmente alargado de la calle República Argentina. Aprovechando el día festivo, también participaron llegados de comunidades como Navarra, País Vasco.... Dejaron buenos recortes y la ganadería Hermanos Gracia Blasco, de la navarra Artajona, se llevó ovación en su primera participación en las fiestas arnedanas.

El sol comenzó a ganar lugar en los cielos y se abrió sitio justo cuando cientos de arnedanos se metían bajo techo, aunque con la cubierta movible abierta en el pabellón multiusos Arnedo Arena. Con todo, entre las nubes y el sol, la temperatura fue agradable durante toda la jornada. Sí, son fiestas en otoño en el calendario, pero la alianza y participación de San Miguel con los patronos médicos llevó este domingo, como en estos primeros días, su veranillo hasta las celebraciones mayores arnedanas.

Tras la primera suelta de reses bravas en la calle, la primera en el coso del Arnedo Arena. Mucho público en las gradas y también mucho recortador en el coso. «Hay más gente que en las novilladas», comentaban unos amigos en una comparación resignada para los aficionados.

Entre los valientes, hubo buenos engaños a las redes, cercanos y aplaudidos y también algún susto, como el de un joven que estuvo varios segundos zarandeado en los cuernos de una res. Sorprendentemente, se levantó como si nada, recogió la chaqueta y la zapatilla perdidas, se subió y ajustó los pantalones y se quedó en el coso. Como un recortador más, pero sin entrar a la carrera. Y, eso sí, rebozado de arena.

Muchos más fueron los chavales que bajaron a la arena ante las becerras de la capea infantil que cerró la suelta, con balón para fútbol vaca incluido en la primera. Muchas carreras alocadas, algún recorte con intención y, por supuesto, algún susto con un «uy» cariñoso en la grada. Al finalizar la suelta, la Asociación Toro en la Calle celebró su habitual bingo popular, con todos los cartones vendidos.

Volvió a aparecer nublado el cielo al salir del Arnedo Arena. Poco importaba. Había mucha agenda que disfrutar y paladear por delante. Si las tres primeras horas del programa habían tenido las carreras y quites ante reses como único acto, con la llegada del mediodía los planes se iban a multiplicar y acelerar el ritmo.

Con la mañana avanzada, había que reponer fuerzas. Ahí estaban las peñas para alimentar el mediodía al son de las charangas. Como era de esperar, se montó una fila casi interminable en la Puerta Munillo para disfrutar de las migas de Cati y el Chato. «He probado y probado hasta conseguir el picor que a mí me gusta», sonreía sobre un vermú que es una institución en la ciudad.

PROGRAMA PARA ESTE LUNES Por la mañana

07.00: Almuerzo y pasacalles con La Chispa y desayuno y dianas con la Lubumbas

09.30-10.30: Suelta de reses bravas en República Argentina

11.00-12.00: Vaquillas en el Arnedo Arena y capea infantil y carretones para niños

11.30: La Chispa visita la residencia de mayores

11.45: Aventura de Gorgorito en la plaza de Vico

12.00: Zurracapote con aperitivo en Amigos de Arnedo

12.30: Degustación de choricillo con la Tao en Puerta Munillo

13.00: Concurso infantil del mayo en la plaza de Vico

14.30: Comidas de hermandad de La Chispa y Lubumbas

Por la tarde

16.45: XIV Campeonato de mus de la cuadrilla Casiquesí en el bar Almícar

17.00: Bingo en La Chispa y parque de hinchables en el exterior de su local

17.30: Bingo musical solidario en la Lubumbas con el grupo scout Vallaroso e hinchables

18.00: Taller de manualidades de muletas y banderillas en plaza de España con el Club taurino para de 4 a 14 años. Con degustación de gildas y pulgas de jamón y pimiento

19.00: Degustaciones de bocatitos de bacon y queso en La Chispa, de choricillo y champión con la Asociación La Baronesa, de calamares en la Tao

Por la noche

22.30: Concierto de Seguridad Social en avenida Cruz Roja

00.00-04.30: Fiesta joven en la carpa de plaza de España con los pinchadiscos Isi, Andy e Ipu

01.30: Salida nocturna con La Chispa desde el bar La Cepa

También se llenó la Chispa para saborear sus champis a la plancha. Y la barra de la Tao refrescó gaznates mientras el dúo Hotel Ruido desplegaba versiones de pop y rock desde su escenario.

Las terrazas y calles estaban llenas, con un ambiente que se extendió a las comidas en cuadrillas y a la tarde, con novillada y pelota. En la noche esperaba la música, con público intergeneracional el grupo Estopaos para tributar a Estopa en la Puerta Munillo, también en el Cervantes para la sátira antibelicista de Yllana con 'War Baby'. También de todas las edades en las dos sesiones de Nueva Etapa en la carpa.

Una exposición recuerda el palmarés del Zapato de Oro Mientras cientos de personas daban cuenta de las degustaciones y el jurado decidía que la Asociación Gastronómica La Gavilla había hecho el mejor zurracapote de la octava edición del concurso convocado por la peña Lubumbas, el Club Taurino Arnedano transformó este domingo la plaza de España en una pequeña plaza de toros. Y la feria de las novilladas en el Zapato de Oro Infantil, una actividad ya habitual en sus propuestas para fiestas. Pero esta edición, la de este 2025, es especial, porque la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro cumple cincuenta años. Con este motivo, y con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento arnedano, el Club Taurino ha montado la exposición callejera 'Cada nombre, una historia. Cada historia, un Zapato de Oro': en el camino hacia el pabellón multiusos Arnedo Arena a través de avenida Benidorm cuelgan de las farolas y soportes los carteles con las fotos, años y nombres de los que conforman el palmarés del cincuentenario Zapato de Oro. Con el sentir de rendir homenaje a todos los novilleros que han inscrito su nombre en el certamen, los aficionados pueden conocerlos cada vez que suben o bajan al Arnedo Arena. Como este domingo el Club, que también celebró comida de familia.

