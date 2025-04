«Esta exposición busca trasladar emociones mediante los gestos»

Arquitecto de profesión, con una experiencia que ha ido enriqueciendo desde sus estudios en San Sebastián a épocas de trabajo en Roma o Londres, el ... arnedano Enrique Pérez Muñoz (1985) se siente también artista. Afincado ahora en Madrid, lo plasma a través de lienzos emocionales que muestra hasta el próximo sábado 26 de abril en el centro Fundación Caja Rioja de Arnedo. Es la muestra titulada 'Gestos con alma', que los interesados pueden visitar de lunes a sábado de 18.00 a 21.00 horas.

– ¿Cuál es su propósito con esta muestra en su ciudad?

– Es una exposición con una temática personal: he querido plasmar con esta serie de pinturas el sentimiento que puede tener el ser humano en distintos momentos de la vida, incluso a lo largo de un solo día. Porque a todos nos recorren diversas sensaciones y emociones en un mismo día. A través de la pintura y de los gestos, como subraya el título de la exposición, busco reflejar cómo el ser humano, queriendo o sin querer, muestra como se siente o lo que está pensando en cada momento.

– ¿Cómo busca transmitirlo?

– Todas las piezas son figurativas, unas son retratos, pero hay una franja de pinturas que reflejan mi temática libre a través de plasmar a través de un modelo lo que yo siento o lo que siente el propio modelo. Es una pintura con tema emocional.

– ¿De dónde le viene la pasión por la pintura?

– Desde pequeño he estado familiarizado con las artes plásticas. Siempre se me ha dado bien. He pintado siempre mucho a carboncillo, retratos en blanco y negro... una pintura más sobria. Y siempre tenía en mente arrancarme y pintar en color. Desde hace cuatro años, acudo al óleo, que es un vehículo más plástico para poder trabajar.

–Tenemos rostros conocidos como el del tenista Rafa Nadal.

–Sí, como lo conocemos todos, abordar su figura era una forma de demostrarme a mí mismo si puedo plasmar y con qué fidelidad la realidad de un gesto. El tema de esta colección es el gesto, el modo de expresar lo que tenemos dentro hacia afuera. Acudo a Nadal porque tiene un gesto fuerte, de rabia, de pura emoción. También muestro un par de retratos familiares, a quienes la mayoría de la gente no conoce.

– En este marco, ¿qué busca con las figuras de caballos?

– Quería crear un rincón diferente, dándole espacio a la naturaleza. Eso sí, sigue siendo figurativo, porque, aunque no plasme una persona, sí muestra a un ser. Con ese propósito, nos miran de frente los cuatro.

– ¿Cómo se siente al mostrar su pintura a sus vecinos?

– He participado en varias exposiciones colectivas, compartiendo espacio con otros artistas habitualmente en Madrid. También en ferias en París y Roma... Esta es mi primera exposición en Arnedo. Y estoy muy contento de mostrar mi obra a mi pueblo. La mayoría de las personas me dice que les gusta de una forma bastante honesta, que les transmite una emoción. Como todo en el arte, mi objetivo es transmitir una sensación a través de una pieza, que esa emoción llegue al receptor, al espectador. Por eso creo que el arte debe verse de una forma íntima. Y observo que a muchas personas la exposición les llega. Y lo bonito es encontrar las distintas interpretaciones que cada uno le da al mismo gesto.

– ¿Cuánto tiempo hay detrás de una obra?

– Es un tema de inspiración. A veces, necesitas sentir tu tiempo y momento para pintar. Otras veces, si tienes la presión de una exposición cerca, corres más. Para esta exposición, he invertido tres años y medio.