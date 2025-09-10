LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Consistorio de Arnedo ajustará en los próximos meses el error de septiembre en el Pago a la Carta

Aunque depende de la cuota prorrateada, la media de la incidencia es de 25 a 30 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:53

Más de 2.000 personas están adheridas al 'Pago a la carta', la fórmula del Ayuntamiento de Arnedo por la que prorratea en diez meses el pago conjunto de todos los impuestos municipales del año en cuotas iguales. Pero un error informático ha provocado que el cargo correspondiente a este mes de septiembre es de un importe un 50% superior a los vecinos.

«Es una incidencia que se ha dado al manipular la fórmula, que no se ha podido subsanar provocando que los recibos salgan por un importe superior –explica pidiendo disculpas la alcaldesa Rosa Herce–. La corrección será automática, sin que los vecinos tengan que hacer nada, y se ajustará en las cuotas de octubre a diciembre».

Aunque depende de la cuota prorrateada, la media de la incidencia es de 25 a 30 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  4. 4

    El nuevo curso despega en La Rioja
  5. 5 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  6. 6

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  7. 7 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  8. 8

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  9. 9 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  10. 10

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Consistorio de Arnedo ajustará en los próximos meses el error de septiembre en el Pago a la Carta

El Consistorio de Arnedo ajustará en los próximos meses el error de septiembre en el Pago a la Carta