El Consistorio de Arnedo ajustará en los próximos meses el error de septiembre en el Pago a la Carta Aunque depende de la cuota prorrateada, la media de la incidencia es de 25 a 30 euros

Ernesto Pascual Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:53

Más de 2.000 personas están adheridas al 'Pago a la carta', la fórmula del Ayuntamiento de Arnedo por la que prorratea en diez meses el pago conjunto de todos los impuestos municipales del año en cuotas iguales. Pero un error informático ha provocado que el cargo correspondiente a este mes de septiembre es de un importe un 50% superior a los vecinos.

«Es una incidencia que se ha dado al manipular la fórmula, que no se ha podido subsanar provocando que los recibos salgan por un importe superior –explica pidiendo disculpas la alcaldesa Rosa Herce–. La corrección será automática, sin que los vecinos tengan que hacer nada, y se ajustará en las cuotas de octubre a diciembre».

Aunque depende de la cuota prorrateada, la media de la incidencia es de 25 a 30 euros.

